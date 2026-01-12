軟硬兼施！北京升級談判代表、重啟美豆拍賣 因應川普4月訪中

美中角力示意圖。美聯社



美國總統川普擬定4月訪問中國，北京今日（1/12）任命中國商務部產業安全與進出口管制局局長蔣成華為國際貿易談判副代表。在提升談判代表資歷的同時，中國也在停拍3週後重啟大豆拍賣，顯然是為繼續採購美國大豆騰出倉儲空間，對華府軟硬兼施。

據中國人力資源社會保障部消息，中國國務院任命蔣成華為商務部國際貿易談判副代表（副部長級），接替去年10月轉任駐世界貿易組織（WTO）代表的李詠箑職務。

公開資訊顯示，蔣成華擁有貿易法律專業背景，歷任商務部投資法律處處長、條法司副司長等職務，曾參與2008年啟動的《中美雙邊投資協定》談判，並在2021年5月接任產業安全與進出口管制局局長。

路透社引述貿易外交官員說法稱，自川普（Donald Trump）首次入主白宮並將中國列為目標後，北京當局已提升自家談判代表的資歷，部分人士認為，中國如今在談判桌上可能佔據上風。

與此同時，彭博（Bloomberg News）根據中國國家糧食交易協調中心上週五（1/9）晚間發布的公告指出，中糧集團將於週二（1/13）拍賣113萬噸大豆，此前該國營糧食儲備公司已在去年12月舉行過數次拍賣。

去年10月，川普與中國國家主席習近平在南韓釜山達成協議後，中國的國營企業逐步重啟對美國大豆的採購。華府官員透露，中國已加速採購美國大豆，並承諾在2月底前至少購入1200萬噸。

彭博根據中國大宗商品交易顧問機構「我的鋼鐵網」數據計算出，在過去三輪拍賣中，飼料生產商等廠商共競得約90萬噸大豆，總拍賣量近158萬噸。

