軟硬兼施！美航艦壓境、擊沉運毒船 川普：委內瑞拉希望對話

2025年11月16日，美國總統川普在佛羅里達州登上空軍一號前接受媒體採訪。路透社



在美國最先進航空母艦「福特號」駛入加勒比海地區，打擊委內瑞拉毒品行動升級之際，美國總統川普週日（11/16）透露，可能會與委內瑞拉總統馬杜洛進行一些討論，但並未透露具體細節。

川普（Donald Trump）向媒體表示：「委內瑞拉方面希望對話」，但當被問及馬杜洛（Nicolas Maduro）希望對話的具體內容時，僅回應稱：「 這意味著什麼？你告訴我，我不知道。」他在數分鐘後補充說：「我願意與任何人對話。讓我們繼續看下去。」

美國海軍稍早宣布，航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群已於當天上午通過英屬維京群島附近的阿內加達海峽（Anegada Passage），進入加勒比海海域。南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將在聲明中表示，美軍「隨時準備打擊企圖破壞我們區域穩定的跨國威脅」。

美聯社指出，福特號的到來，代表著美軍數十年來在該區域最大規模的武力部署，也讓執行「南方之矛」（SOUTHERN SPEAR）任務的部隊規模達到近10艘海軍艦艇以及約1萬2000名海軍和陸戰隊人員。

與此同時，五角大廈宣布，美軍週六在東太平洋對一艘涉嫌販毒船隻發動攻擊，造成船上3人死亡。南方司令部在社群媒體上稱，船上載有毒品且駛經一條已知的毒品販運路線，遭「南方之矛」聯合特遣部隊擊沉。

這是自今年9月初以來，美軍對運毒船隻發動的第21次已知攻擊，宣稱此舉是為切斷毒品流入美國而採取的正當行動。根據五角大廈統計，這些攻擊事件已造成至少83人身亡。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週日宣布，國務院將把涉嫌販毒的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列入「外國恐怖組織」，這意味著任何身在美國的人若向該組織提供援助都將構成犯罪。美方指控「太陽集團」與犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作，向美國走私毒品。

川普政府聲稱，馬杜洛是「太陽集團」的首腦，已被對方否認。委內瑞拉政府近期宣稱正進行「大規模」軍民動員，以防範可能的美國攻擊。

