「軟糖護手霜」太逼真！網看傻：兒子剛說要買…

生活中心／李筱舲報導



喜愛日本進口零食的民眾要注意了，日本知名糖果公司近日與化妝品製造商合作，推出「コロロ護手霜」，護手霜的包裝幾乎與原本的糖果包裝一模一樣。日前就有赴日民眾，逛街時看到這款護手霜，以為是糖果公司推出的新款果凍飲品，購買後誤食一口察覺到口感奇怪，才發現原來是護手霜。消息曝光後，立刻在社群上掀起討論。





日化妝品公司推出「軟糖包裝護手霜」 台旅客「誤吃1口」嚇傻：真的超像…

日本知名藥妝品牌與糖果公司聯名，推出「コロロ護手霜」（右）。因包裝太像「コロロ軟糖」（左），讓許多民眾誤以為是新款果凍飲。（圖／翻攝SHOBIDO官網、UHA味覺糖官網）

廣告 廣告





日本知名糖果公司與化妝品製造商合作，在去年12月推出一款「コロロ護手霜」，其造型幾乎沿用糖果原本的包裝，只是在包裝上多出「HAND CREAM」字樣和一個突起的蓋子，方便將護手霜擠出，若不仔細看，會以為是糖果公司推出的新款果凍飲品。近日，就有一名赴日的台灣遊客，在Threads上發文表示，自己以為這款護手霜是糖果公司推出的果凍，結果打開吃了一口發現味道很奇怪，才驚覺這是「護手霜HAND CREAM」，不是食品，要大家小心不要誤食。

日化妝品公司推出「軟糖包裝護手霜」 台旅客「誤吃1口」嚇傻：真的超像…

有一名近日赴日旅遊的網友，在Threads上分享自己誤食了這款「コロロ護手霜」，文章也在網上掀起熱議。（圖／翻攝SHOBIDO官網）

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，網友留言表示：「這護手霜產品不應該做成食品包裝，應該要抗議，太容易誤食了」、「味覺糖寫這麼大，Hand cream這麼小，Do not eat更小，有沒有搞錯啊…小朋友不懂英文的就吃了」、「這包裝太崩潰了……」、「就算我看得懂日文我可能也會吃下去」、「好險看到你這篇，兒子剛剛看到說要買，我一看發現果然是護手霜」。









原文出處：日化妝品公司推出「軟糖包裝護手霜」 台旅客「誤吃1口」嚇傻：真的超像…

更多民視新聞報導

D槽女神秀「門牙缺角照」 本人曝「真相」：不能死

冷氣團挑戰「寒流」級！專家：最凍恐跌破5度…

跨年「披薩之亂」?！網崩潰：8點還在出4點的單…

