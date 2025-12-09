軟腳樓害命！0403強震「天王星」倒塌 檢今起訴包商、通緝建築師

即時中心／林耿郁報導

去（2024）年花蓮發生0403地震，位於市區六期重劃區附近的「天王星大樓」因結構受損而傾倒，造成康姓女教師返家救貓不幸罹難。花蓮地檢署經調查後，認定大樓在設計、結構計算與施工監督均存在重大缺失，今（9）日依過失致死罪嫌，起訴營造公司陳姓負責人，並對逃亡海外的曹姓建築師發布通緝。

瀆職害命！去年在0403強震中倒塌的花蓮天王星大樓，民國75年（1986）取得使用執照，屬地下1層、地上9層建物。

花檢指出，依當時法規，本案須檢附地質鑽探報告、結構計算書。但負責結構設計的陳姓土木技師，卻未依規定計算建物載重，淨載重低估34.2%（約1,189噸）、水平地震力低估28.4%（約127噸），且計算書所載一樓高度為3.6公尺，與建築圖說4.5公尺不符，造成一樓樑柱配筋不足。

曹姓建築師擔任天王星大樓設計與監造，理應審查結構計算書是否合乎規定，但他卻未發現「明顯錯誤」，仍予簽證。

檢方比對資料後，意外發現2018年「0206地震」倒塌的「吾居吾宿」建築也由曹男設計，兩案性質「相似」。

施工方面，檢方指控陳姓營造商未落實監督員工、包商，導致柱子兩端箍筋間距，由圖紙規定的10公分，竟放鬆至15公分，主筋搭接長度亦短缺約三成，導致鋼筋強度僅剩下原先70%，嚴重降低建物耐震能力。

檢方強調，本案涉案者共4人，包含營造公司管理階層、土木技師與建築師。其中謝姓經理、陳姓土木技師已經死亡，依法不起訴。曹姓建築師長期在海外生活，經多次通知未到案，檢方已發布通緝。至於陳姓營造商怠忽管理，未善盡監督義務，且矢口否認犯行，將責任推諉已死之人，未見悔意。全案依過失致死罪提起公訴，請求法院從重量刑。

檢調進入天王星廢墟蒐證。（資料照／花蓮地檢署提供）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

