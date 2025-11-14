軟萌卻超有型！BOSS × STEIFF泰迪熊聯名太可愛、惠利示範「熊抱系穿搭」超犯規

（圖／品牌提供）

如果說秋冬有一種材質能讓人一穿就被幸福包圍，那絕對非「泰迪熊Teddy」莫屬！那種毛茸茸、軟綿綿的觸感，就像把整個溫柔冬日披在身上，保暖指數爆表，還自帶可愛濾鏡。從街頭潮人到時尚女星，全都淪陷在這股「熊抱風潮」裡，無論是外套、大衣還是配件，只要一件泰迪熊單品，就能瞬間變身時尚暖妹，難怪成為秋冬衣櫥的第一順位！

秋冬必備泰迪熊服飾：BOSS攜手STEIFF推出獨家聯名節日系列

投入經典泰迪熊的溫暖懷抱吧！這個冬天，BOSS 攜手德國百年泰迪熊品牌 STEIFF，推出一系列讓人想立刻抱緊處理的節日限定聯名款。當BOSS的俐落時尚美學遇上STEIFF那隻戴著「金耳釦」的經典泰迪熊，療癒與高級感正式合體，完美詮釋「大人版的可愛浪潮」。

（圖／品牌提供）





整個系列以奶油白與焦糖棕為主色調，從柔軟泰迪絨大衣、運動外套、連帽上衣，到毛茸茸的帽子與手套，每一件都自帶「溫柔濾鏡」。不論是城市街頭還是冬季假期，都能散發滿滿暖意與節慶氣息。

（圖／品牌提供）





這不只是聯名，更像是一場風格與回憶的擁抱—穿上BOSS x STEIFF系列，就像把童年的溫暖隨身帶著走。

（圖／品牌提供）

秋冬必備泰迪熊服飾：Max Mara Teddy大衣

這個冬天沒有一件Max Mara的Teddy大衣，真的說不過去！韓國女神Hyeri惠利日前來台出席活動時，以一身柔粉色Teddy Icon Coat 溫柔登場，外搭同色系短褲與針織上衣，再提上經典Whitney Bag，整體造型宛如從冬日奶霜中走出來的仙女，甜而不膩、優雅又青春。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





而新生代演員林品彤則換上駝色短版Teddy Icon Coat，以短褲展現輕盈俏麗感，把這件經典外套穿出滿滿活力。不論是都會女神或鄰家少女，Max Mara Teddy大衣都能在寒冬中散發出令人想擁抱的暖意與高級感，證明時尚與可愛，真的可以同時擁有！

（圖／品牌提供）





