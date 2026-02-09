軟袋保健品製造商受惠拉貨動能 漢田生技1月賺逾9千萬創新高

【記者許麗珍／台北報導】受惠客戶拉貨動能強勁，台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）今年1月營收合併營收達新台幣9,043 萬元，首度跨越9千萬元關卡且年增117.94%，再創歷史新高。展望2026年，漢田生技表示可望重回雙位數成長。

成立於2007年的漢田生技，是為台灣上櫃的液劑、果凍與晶凍型保健食品代工廠商，專精於液態軟袋產品的配方研發、殺菌製程與鋁箔充填包裝，提供從配方到包裝設計一站式整合服務。漢田生技擁有全台最多樣的鋁箔袋型專利與最大產能，是主要競爭者的4倍以上，供應能力穩定。

廣告 廣告

漢田生技公布2026年1月營收，單月合併營收達新台幣9,043 萬元，再創歷史新高。漢田分析，自去年下半年起客戶補貨需求強勁、拉貨動能一路延續至今年，因而帶動1月營收首度跨越9,000萬元關卡。

漢田指出，此一突破不僅反映需求回溫，更象徵該公司在擴產完成後營收規模邁入新台階。漢田董事長李雨霖表示，漢田長期維持約80% 客戶留存率，客戶基盤穩健；「客戶不是問題，產能準備就緒，接下來的關鍵則在於新品。」

李雨霖指出，未來將以研發與行銷整合能力協助客戶持續打造明星產品，讓成長動能由補貨延伸至新品拉動，進一步推升稼動率。今年將導入多項獨家新素材並推出新產品，聚焦全年齡層、接受度高的應用情境，目標打造下一個具規模的明星產品。

漢田生技指出，消費者對「好食用、好攜帶、有效果」需求升溫，加上永續與成本因素推動，品牌端正加速導入更具效率的軟袋包材，軟袋包材成長空間可期。以台灣市場為例，軟袋包材滲透率仍僅約3.7%，預期未來五年市場可望維持15%至20%成長，產業競爭將更聚焦供應穩定與新品速度，帶動供應鏈集中度提升。

漢田表示，該公司年產能1.91億包，並以千萬分之一極低破包率維持品質可信度，研發端每年可推出超過170 項新品，支援品牌快速上架與迭代，可望在軟袋包材滲透率提升趨勢下，持續放大競爭優勢。

漢田表示將持續推進素材升級、通路拓展與海外布局，並以營收成長優於產業、ROE 維持25% 以上與配息率 70%以上為中長期目標，持續提升股東報酬，朝亞太區軟袋保健飲品領導製造商邁進；漢田看好2026 年營收可望重回雙位數成長軌道，隨著稼動率上升，營運槓桿效益可望逐步體現並推升獲利彈性。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

高雄非上市櫃建商霸主 城揚去年購入至少3830坪60.15億元地

台積電3奈米外移日本 內行人怎麼看？她點出戰略意義

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯

