軟銀出售價值 58 億美元輝達持股 市場憂 AI 「泡沫危機」來襲

火報記者 陳銳/報導

日本軟銀集團（SoftBank Group, 9984.T）以約58億美元出售持有的全部輝達（NVIDIA, NVDA.O）股份，此舉在週二震動全球市場，並引發外界對 AI 熱潮可能見頂的新一輪擔憂。

軟銀在最新季度財報中披露，已於10月出售所持3,210萬股輝達股票，所得資金將用於執行長孫正義推動的「全面AI戰略」。該策略的核心包括對ChatGPT開發商OpenAI的重大投資與合作，以及投入規模高達5,000億美元的「Stargate」數據中心建設計畫。據報導，軟銀已承諾向OpenAI提供最高達400億美元的資金支持，但具體融資細節尚未公開。

廣告 廣告

軟銀出售輝達股票，資金將投入「全面 AI 戰略」，包括投資 OpenAI 與建設「Stargate」數據中心。圖:istockphoto

此次出售的時點令部分市場人士感到不安，認為這可能顯示孫正義對AI產業估值的高峰產生疑慮。輝達早盤股價應聲下跌逾2%，拖累標普500指數（.SPX）走低。同日，AI雲端供應商CoreWeave因合約延遲下修收入預期，股價重挫9%，進一步加深市場的不安情緒。

近數週來，摩根士丹利及高盛等華爾街機構接連警告AI板塊可能過熱；而曾在2008年金融危機前預測房市崩盤的對沖基金經理邁克爾．伯里（Michael Burry）亦押注輝達與Palantir股價下跌。分析人士指出，軟銀此次拋售輝達股份，或反映孫正義認為該股在過去三年暴漲超過1,200%、並於上月突破5兆美元市值後，短期漲勢恐已接近尾聲。

不過，也有觀點認為此舉屬於資金調度。Cantor Fitzgerald資深董事總經理CJ Muse表示：「孫正義在輝達股票上的操作時機一向不算出色，這次看起來只是重新配置資源，以支援其他大型投資。」

軟銀曾在2019年AI熱潮初起時賣出輝達股份，錯失超過1,000億美元的漲幅；後來又在輝達崛起後重新入場。除出售輝達外，軟銀近期亦拋售價值約92億美元的T-Mobile（TMUS.O）股票，為AI基礎設施布局籌措更多資金。

目前軟銀股價今年以來已上漲逾兩倍，其估值高度依賴OpenAI潛在回報。上月，在OpenAI宣布重組、擺脫非營利架構後，軟銀股價再度受到提振，OpenAI正考慮最快於明年啟動規模高達1兆美元的首次公開募股（IPO），若成真，微軟與軟銀都可能成為最大受益者。