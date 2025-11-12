軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
重點一：軟銀集團（SoftBank）一次賣出 3,210 萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。
重點二：部分出售 T-Mobile 持股（91.7 億美元），並以 Arm（安謀）股份質押貸款，共同支應對 OpenAI 的 225 億美元投入。
重點三：即使退出股權，SoftBank 的 AI 專案（如 Stargate、美國資料中心、Ampere 等）仍仰賴 NVIDIA 技術生態。
外電報導，軟銀集團在 10 月賣出其持有所有輝達的 3,210 萬股，合計套現約 58.3 億美元（約新台幣 1,810 億元）；同時亦處分部分 T-Mobile 持股，取得 91.7 億美元（約新台幣 2,848 億元）現金，並以持有的 Arm（安謀）股份辦理保證金貸款。
公司財務長後藤芳光（Yoshimitsu Goto）在投資人簡報中表示， 此舉屬「資產變現」策略，目的是在維持財務穩健的前提下，為大型投資籌措資金。
市場反應相對溫和，輝達股價周二跌約 3%，顯示投資人多解讀為軟銀資金配置的必然選擇，而非對 AI 估值的看空；但軟銀股價卻迎來6.23%跌幅。
據熟悉內情人士表示， 前述三項現金來源將共同用於軟銀對 OpenAI 的 225 億美元投資，以及包括收購 ABB 機器人事業等其他計畫。
軟銀「All in AI」不變，賣輝達股票重點是：籌錢！
消息人士強調，拋售輝達股份與對 AI 估值的擔憂無關；研調機構 New Street Research 的 Rolf Bulk 也指出，軟銀在 2025 年第四季（10–12 月）需動用至少 305 億美元資本，單季支出高於過去兩年合計，出售股權與借款屬務實籌資。
Morningstar 的 Dan Baker 亦認為，這並非策略上的根本改變，而是資金流向其他 AI 相關資產。事實上，軟銀與輝達在技術層面的連結仍然緊密：包括規模高達 5,000 億美元的「星際之門」（Stargate）美國資料中心計畫、與 Ampere 運算等生態夥伴的投資布局，都高度仰賴輝達的加速運算與軟硬體堆疊。
換言之，股權退出不等同於生態脫鉤。軟銀仍以「All in AI」為綱，透過資產重配與外部融資，加強在生成式 AI、機器人與資料中心的長期布局。
出清輝達錯了？孫正義未必這麼認為
軟銀旗下 Vision Fund（願景基金）曾在 2017 年早期布局輝達，據報持有約 40 億美元部位，並於 2019 年 1 月全數出清。
在 2024 年 6 月的軟銀年度股東大會上，孫正義回顧投資失誤時表示，願景基金太早出清輝達，錯過約 1,500 億美元的潛在獲利。之後在 2024 年 11 月 13 日東京的 AI Summit Japan 與黃仁勳同台時，他以「靠肩作哭」的肢體語言自嘲，形容早賣輝達如同「漏掉一條大魚」，讓他非常後悔。
延伸閱讀：太早賣輝達！軟銀孫正義坦承錯失4.8兆元「漏掉大魚」，當初為何賣NVIDIA？
但嚴格說來，2018 年末至 2019 年初，輝達曾因加密貨幣退潮與庫存問題，股價自 2018 年高點大幅回落，市場對資料中心與遊戲動能轉弱高度不確定；尤其願景基金以約 7 億美元（約新台幣 217 億元）成本買入，出清時套現約 33 億美元（約新台幣 1,025 億元），可視為當時「入袋為安」的審慎作法，並非下策。
因此，軟銀在 2025 年再度賣清輝達股票，依各界看法，屬延續其動態資產管理紀律。
另一方面，軟銀正推進收購 ABB 機器人事業，以鞏固「實體 AI」與自動化版圖；同時，Arm 的股權亦成資金槓桿工具，支援對 OpenAI 的巨額投入。
綜合來看，軟銀以「資產變現＋生態協作」雙軌，將股權收益轉化為對 AI 基礎設施與應用公司的長期押注；輝達的短期股價波動未改變其於 AI 供應鏈的核心地位，軟銀也維持與其技術路線的連結，在資料中心與機器人等領域持續擴張。
延伸閱讀：
孫正義身價1天蒸發逾1300億！軟銀為何「AI變成BI」？看懂軟銀願景基金的AI大計
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
影片｜柯林斯字典2025年度詞彙：Vibe Coding！這是什麼？3款好用AI工具＋6步驟教學一次看
用AI抗失眠！思惟睡眠iMask讓患者「23分鐘入睡」，如何檢測Apple Watch測不到的數據？
其他人也在看
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 22 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中型金控爆衝 13金控前十月賺進5065億元 成長主角換人當
3家上市金控2025年10月自結獲利全數出爐，在聯準會啟動降息、台美股市續創高的信傳媒 ・ 1 天前
軟銀拋售輝達股票 投資人憂AI估值脫離基本面 輝達股價重挫近3％
軟銀集團11日揭露在10月以58億美元出脫手中持有的輝達（NVIDIA）股份，此舉震動股市，加深人們對人工智慧（AI）熱潮可能已經達到頂峰的擔憂，尤其近期華爾街銀行高層和知名做空機構皆相繼發出警告。中時財經即時 ・ 22 小時前
軟銀集團豪砍輝達持股，10月份一次套現逾58億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，專注於投資高科技領域的軟銀集團已於10月出脫AI晶片大廠輝達(Nvidia)的持股。軟銀集團在財報中表示，其資產管理部門10月份以58.3億美元的價格將持有的輝達股份全部出售。財訊快報 ・ 1 天前
《國際產業》出清輝達持股 軟銀崩跌10%
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三東京股市盤初，軟銀集團（SoftBank Group）股價一度崩跌10%，目前暫跌近6%。該日本科技巨頭周二盤後宣布已經以58.3億美元全數出清持有之輝達股份。知情人士透露，這筆資金將用於軟銀對ChatGPT開發商OpenAI的225億美元投資案。 受惠於持有之OpenAI股份估值上漲，軟銀集團第二財季（7～9月）獲利翻漲1倍多，但該日本科技巨頭在財報聲明中披露已經出清所有輝達持股，在10月份出售了3210萬股輝達股票，進帳58.3億美元。軟銀亦出售部分T-Mobile持股，套現91.7億美元。 軟銀財務長Yoshimitsu Goto在法說會上表示，我們希望為投資人提供大量的投資機會，但同時也能保持自身財務實力。 雖然軟銀決定拋售持有之輝達股票，可能讓一些投資人措手不及，但這並非軟銀第一次從這家美國晶片巨頭撤出。 軟銀旗下願景基金（Vision Fund）曾是輝達的大金主，據悉在2017年建立了價值40億美元的輝達持股部位，之後在2019年1月又全部出清持股。儘管這一次軟銀再度出清輝達股票，但軟銀與輝達之間的商業利益龐大，兩家公司之間的關係仍然緊密。時報資訊 ・ 1 天前
AI這麼香，孫正義還是下車了！軟銀清倉輝達股票，再賣部分T-Mobile股票 套現衝破千億台幣
日本軟銀集團（SoftBank）11日公布，上個月已將其持有的全部輝達（Nvidia）股份賣出（共計3210萬股），套現58.3億美元；同時也出售部分美國電信商 T-Mobile的持股，套現約91.7億美元。這項消息與軟銀第二季財報一同公布。受惠於科技股投資組合價值飆升，軟銀宣布旗下願景基金（Vision Fund）第二財季獲利190億美元。全國廣播公司商業......風傳媒 ・ 1 天前
蘇姿丰預告資料中心年複合成長80%！ AI支出不會降溫
晶片巨頭超微(AMD)於周二在紐約舉辦的投資者活動中，釋出極具信心的長線展望。執行長蘇姿丰(Lisa Su)直言，未來3～5年AMD的整體營收年均成長率(CAGR)將超過35%，其中AI資料中心業務更將以每年超過80%的速度高速成長。這番談話不僅提振市場信心，也為AI半導體供應鏈注入新一波動能。理財周刊 ・ 22 小時前
太子集團「現金買豪宅超跑」 銀行、建商都不奇怪？ 彭金隆回應了
太子集團「現金買豪宅超跑」 銀行、建商都不奇怪？ 彭金隆回應了EBC東森新聞 ・ 18 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股神巴菲特公開信宣布退休 稱接班人值得「託付你們的儲蓄以及我的積蓄」
波克夏海瑟威公司董事長兼執行長華倫．巴菲特（Warren Buffett），於11月11日向股東發出一封公開信函，正式宣告將卸下撰寫年度報告以及在股東大會上發言的職責，並由指定接班人格雷格．阿貝爾（Greg Abel）於年底接任主要負責人。現年95歲的巴菲特在信中以輕鬆語調表示：「我將不再親筆撰寫波克夏的年度報告，也不會在年會上長篇大論地發表演說。用英......風傳媒 ・ 1 天前
全球最會吃泡麵的國家變了！一人年吃81包 南韓連輸4年
越南去年每人平均吃下81包泡麵，正式超越韓國，成為全球人均泡麵消費量最高的國家。越南媒體《VN Express》9日（當地時間）報導指出，此一數據來自日本大阪的世界拉麵協會（WINA），凸顯亞洲「麵食文化圈」在即食麵市場中的強大存在感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上窮碧落下黃泉！定穎投控洗盤力道大 籌碼乾淨了
定穎投控(3715)今(12)日開盤就往下急殺到跌停價100.5元，但還不到10點，股價急向上，截至早上11點，股價大漲5.38%，股價來到117.5元，可謂上窮碧落下黃泉，主力這控盤實力相信也洗掉不少跟風的散戶，畢竟現在台股處於高檔位置，任何一個風吹草動，散戶將如驚弓之鳥般逃竄。理財周刊 ・ 22 小時前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玉山金跌破30元、外資又賣8萬張…三商壽缺口多大數字曝光！股利縮水？黃男州：100億現金放旁邊沒用
玉山金(2884)在宣布啟動併購三商壽(2867)後，週一(11/10)下午首度舉辦法說會，面對股價一路從宣布後走跌至今，跌破30元關卡，外資更是再次連3天賣超高達8萬張，玉山金董事長黃男州在法說會上也將購併案內容說得更清晰。 黃男州首度鬆口表示，根據目前預估的數字，要將三商壽資本適足率（RBC）提升到200%以上，大約要補「193億元到200億元」。 至於市場擔心影響玉山金股利發放，黃男州回應，其實過去留下的保留盈餘，大概還有接近100億，「放在旁邊都還沒有用」。今周刊 ・ 1 天前
MLB／締造王朝不需要我！柯蕭沒興趣回道奇當教練 只想專心當5孩子的爸
今年季末宣布退休的傳奇投手柯蕭（Clayton Kershaw），生涯最後1年在道奇逆風翻盤奪冠下劃下完美句點，日前被問到是否有回到球隊擔任教練的想法，柯蕭表示目前只想專心照顧小孩，暫時遠離棒球生活。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
欣興10月營收亮眼 12日股價連3漲開出並重新站上170元以上
台股12日加權指數開高震盪走高，開盤上漲68點成功收復月線，隨後進一步站上5日線以上，開盤後26分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、航運及塑膠，電子相關類股以光電類股表現相對突出，而PCB族群股續發威幾乎全數翻紅，其中ABF大廠欣興(3037)10月營收表現亮眼，持續吸引買盤關注，股價開高走高，於5分鐘便拉上173元、上漲6.5元，隨後雖拉回，但股價多保持在170元上下做小幅整理，為族群股中量價表現突出的個股。理財周刊 ・ 22 小時前
《操控遊戲》韓劇線上看5大劇情看點：池昌旭血色復仇記！遭設局含冤入獄上演「火爆機智牢房生活」！D.O.都敬秀首度黑化+變身大反派 打造現實地獄！
11月新劇開播時程相當緊湊，這週就有不少新劇陸續上線！Disney+在這週公開最新一部韓劇《操控遊戲》該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演，翻拍改編自2017年的韓國電影《被操縱的都市》，並由《國民死刑投票》導演朴信宇和《限制來電》、《亞馬遜活命水》導演金昌柱共同執導，《模範計程車》&《犯罪都市4》編劇吳尚浩執筆劇本，池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。11月5日首播4集，之後每週更新2集，並於12月3日播出最後2集。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
鴻華傳買納智捷，看懂它們沒說的盤算！純電車n7銷量不如預期，合作困局待解
5年過去，裕隆及鴻海兩大集團合資成立的鴻華先進，仍未達到電動車銷量預期。根本原因是缺乏垂直整合，或許，併購才是最佳解方。今周刊 ・ 22 小時前