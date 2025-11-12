軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？

重點一：軟銀集團（SoftBank）一次賣出 3,210 萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。

重點二：部分出售 T-Mobile 持股（91.7 億美元），並以 Arm（安謀）股份質押貸款，共同支應對 OpenAI 的 225 億美元投入。

重點三：即使退出股權，SoftBank 的 AI 專案（如 Stargate、美國資料中心、Ampere 等）仍仰賴 NVIDIA 技術生態。

廣告 廣告

外電報導，軟銀集團在 10 月賣出其持有所有輝達的 3,210 萬股，合計套現約 58.3 億美元（約新台幣 1,810 億元）；同時亦處分部分 T-Mobile 持股，取得 91.7 億美元（約新台幣 2,848 億元）現金，並以持有的 Arm（安謀）股份辦理保證金貸款。

公司財務長後藤芳光（Yoshimitsu Goto）在投資人簡報中表示， 此舉屬「資產變現」策略，目的是在維持財務穩健的前提下，為大型投資籌措資金。

市場反應相對溫和，輝達股價周二跌約 3%，顯示投資人多解讀為軟銀資金配置的必然選擇，而非對 AI 估值的看空；但軟銀股價卻迎來6.23%跌幅。

據熟悉內情人士表示， 前述三項現金來源將共同用於軟銀對 OpenAI 的 225 億美元投資，以及包括收購 ABB 機器人事業等其他計畫。

軟銀「All in AI」不變，賣輝達股票重點是：籌錢！

消息人士強調，拋售輝達股份與對 AI 估值的擔憂無關；研調機構 New Street Research 的 Rolf Bulk 也指出，軟銀在 2025 年第四季（10–12 月）需動用至少 305 億美元資本，單季支出高於過去兩年合計，出售股權與借款屬務實籌資。

廣告 廣告

Morningstar 的 Dan Baker 亦認為，這並非策略上的根本改變，而是資金流向其他 AI 相關資產。事實上，軟銀與輝達在技術層面的連結仍然緊密：包括規模高達 5,000 億美元的「星際之門」（Stargate）美國資料中心計畫、與 Ampere 運算等生態夥伴的投資布局，都高度仰賴輝達的加速運算與軟硬體堆疊。

換言之，股權退出不等同於生態脫鉤。軟銀仍以「All in AI」為綱，透過資產重配與外部融資，加強在生成式 AI、機器人與資料中心的長期布局。

出清輝達錯了？孫正義未必這麼認為

軟銀旗下 Vision Fund（願景基金）曾在 2017 年早期布局輝達，據報持有約 40 億美元部位，並於 2019 年 1 月全數出清。

在 2024 年 6 月的軟銀年度股東大會上，孫正義回顧投資失誤時表示，願景基金太早出清輝達，錯過約 1,500 億美元的潛在獲利。之後在 2024 年 11 月 13 日東京的 AI Summit Japan 與黃仁勳同台時，他以「靠肩作哭」的肢體語言自嘲，形容早賣輝達如同「漏掉一條大魚」，讓他非常後悔。

延伸閱讀：太早賣輝達！軟銀孫正義坦承錯失4.8兆元「漏掉大魚」，當初為何賣NVIDIA？

但嚴格說來，2018 年末至 2019 年初，輝達曾因加密貨幣退潮與庫存問題，股價自 2018 年高點大幅回落，市場對資料中心與遊戲動能轉弱高度不確定；尤其願景基金以約 7 億美元（約新台幣 217 億元）成本買入，出清時套現約 33 億美元（約新台幣 1,025 億元），可視為當時「入袋為安」的審慎作法，並非下策。

因此，軟銀在 2025 年再度賣清輝達股票，依各界看法，屬延續其動態資產管理紀律。

另一方面，軟銀正推進收購 ABB 機器人事業，以鞏固「實體 AI」與自動化版圖；同時，Arm 的股權亦成資金槓桿工具，支援對 OpenAI 的巨額投入。

綜合來看，軟銀以「資產變現＋生態協作」雙軌，將股權收益轉化為對 AI 基礎設施與應用公司的長期押注；輝達的短期股價波動未改變其於 AI 供應鏈的核心地位，軟銀也維持與其技術路線的連結，在資料中心與機器人等領域持續擴張。

延伸閱讀：

孫正義身價1天蒸發逾1300億！軟銀為何「AI變成BI」？看懂軟銀願景基金的AI大計

黃仁勳：沒有台積電，就沒有輝達！台積尚讚！

資料來源：CNBC、彭博

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

影片｜柯林斯字典2025年度詞彙：Vibe Coding！這是什麼？3款好用AI工具＋6步驟教學一次看

用AI抗失眠！思惟睡眠iMask讓患者「23分鐘入睡」，如何檢測Apple Watch測不到的數據？