軟銀搶先出手！日媒爆已邀徐若熙參觀主場設施

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

今年奪下「日本一」榮耀的福岡軟銀鷹隊，傳出鎖定中職味全龍「火球男」徐若熙為休賽季補強重點，據日媒報導，雙方已於本月初在福岡市內進行秘密會談，軟銀也計畫安排徐若熙今（6）日參觀主場PayPay巨蛋與二軍設施，藉此展現球團完善的環境與資源。

據日媒報導，雙方已於本月初在福岡市內進行秘密會談，軟銀也計畫安排徐若熙今（6）日參觀主場PayPay巨蛋與二軍設施，藉此展現球團完善的環境與資源。（圖／翻攝自味全龍臉書）

剛過25歲生日的徐若熙，本季結束後取得海外自由球員（FA）資格，吸引多支日、美職棒球隊表達濃厚興趣。軟銀此舉被視為「搶先出手」，盼在競爭激烈的市場中率先卡位。

廣告 廣告

徐若熙2020年以味全龍首輪指名進入職棒，雖然新人年因右肘手術錯過整季，但復出後逐步展現壓制力。2023年他在台灣大賽大放異彩，率隊奪冠並獲選系列賽MVP。本季他登板19場，投出5勝7敗、防禦率2.05，114局送出120次三振，三振能力名列聯盟頂尖。

軟銀的育成本部長永井智浩在多次來台觀察徐若熙後，也給出高度評價，認為他「球質犀利、變化球也很成熟，有進入先發輪值的即戰力」。

值得注意的是，軟銀主力投手莫伊內羅（Liván Moinelo）現已取得日本國內FA資格，明年將不再佔用外援名額，這也讓徐若熙的加盟變得更具可能性。

隨著近期來日考察，徐若熙預計此行也可能與其他日本球團接觸，美國職棒球團也表達興趣，因此未來勢必將引發一場台灣投手爭奪戰。這位台灣最具宰制力的右投之一，勢必成為今年休賽季日、美職棒市場的焦點人物。



更多FTNN新聞網報導

中職／「龍之子」徐若熙將宣告旅外FA 林安可是否跟進也備受矚目

旅外球星有望+1！日媒曝龍之子徐若熙「軟銀、火腿」皆有興趣

歡慶「桃園制霸」！樂天桃猿公布週日封王遊行路線與名單 勝利女神廉世彬在列

