軟銀正式入股 OpenAI！完成 410 億美元投資並持有 11% 股份

火報記者 陳銳/報導

軟銀集團宣布，已正式完成對 OpenAI 高達 410 億美元的投資，該交易被視為全球歷來規模最大的私人融資案之一，隨著交易到位，軟銀將持有 ChatGPT 開發商約 11% 的股份。

近年來，軟銀持續將資金導向 AI 技術及其背後所需的運算與數位基礎設施，試圖掌握生成式 AI 應用快速擴張所帶來的龐大需求，就在數日前，軟銀才宣布以約 40 億美元收購數位基礎設施投資公司 DigitalBridge Group，為 AI 發展所需的底層算力提前卡位。

軟銀指出，今年 4 月已先投資 OpenAI 75 億美元，後續又再追加 225 億美元。圖:istockphoto

依軟銀說法，在今年 4 月先行投資 OpenAI 75 億美元後，集團已進一步完成 225 億美元的追加投資，此外，OpenAI 也同步引入其他投資者，合計帶來約 110 億美元的聯合資金，使本輪融資規模進一步放大，而今年 3 月，軟銀也已同意向 OpenAI 的營利性子公司投入最高 400 億美元，資金結構結合直接投資與共同投資人，為後續擴張預留彈性。

根據創投資料機構 PitchBook 的估算，這筆交易完成後，OpenAI 的投後估值約為 3,000 億美元。隨後在 10 月進行的二次股票出售，則進一步將公司整體估值推升至約 5,000 億美元，凸顯市場對其技術與成長潛力的高度期待。