軟銀清倉輝達 輝達AI永動機續飆、含輝ETF抗震繳出正報酬

近期美國政府關門事件造成總經數據公布延遲、引發市場對股市估值過高的擔憂，加上軟銀清倉輝達持股，美股短線遭遇亂流；不過隨美國政府關門問題逐漸得到解決，市場情緒可望回歸基本面，市場法人表示，AI仍是中長線題材，AI指標股輝達，仍舊是觀察重點。

軟銀下車，輝達AI永動機題材持續飆升，統計總計掛牌台股的31檔含輝ETF中，保德信全球藍籌(009810)、平衡凱基美國TOP(00980T)、主動台新龍頭成長(00986A)，及兆豐洲際半導體(00911)四檔逆勢上漲展現韌性，這四檔ETF在美股動盪之際，仍能繳出正報酬，其抗波動能力與市場吸引力，值得投資人持續關注。

在美股近期遭遇亂流，S&P500指數震盪下修2.1%、NASDAQ指數也有2.7%的修正，反觀含輝ETF表現卻逆勢突圍，績效前10名的ETF全數超越S&P 500和NASDAQ指數表現。逆勢繳出正報酬的保德信全球藍籌(009810)、平衡凱基美國TOP(00980T) 、主動台新龍頭成長(00986A)，及兆豐洲際半導體(00911)，持有輝達權重則分別為12.50%、14.29%、6.07%，及7.03%。

其中，平衡凱基美國TOP(00980T)以股債平衡配置七成美股權值股，含輝量逾14%，具備成長動能，另配置三成的美國公債，亦在本次波動發揮抗跌回穩成果，表現亮眼，堪稱本次市場震盪中的黑馬。

市場法人認為，美國經濟基本面無虞，但股市一再創高，投資人不免對於股市估值是否太高產生擔憂，導致全球股市出現回調、短線波動難免隨之而來，在此情況，建議投資人可透過配置股債平衡型ETF來降低資產波動。展望後市，各企業對於AI的資本投入確實帶動營利成長，以輝達為首的AI題材後市仍看好，是投資人聚光長線趨勢的重要標的。

