軟銀砸40億美元收購DigitalBridge！ 加速佈局AI基礎設施

【緯來新聞網】軟銀集團（SoftBank Group）29日宣布，將以約40億美元收購美國私募股權公司DigitalBridge Group，此舉被外界視為軟銀加速卡位 AI 浪潮、強化資料中心等關鍵基礎設施的重要布局。交易已獲 DigitalBridge 董事會同意，軟銀將以每股 16 美元收購所有流通股，較 12 月 26 日收盤價溢價約 15％，預計於明年下半年完成。

（圖／達志影像）

軟銀創辦人兼執行長孫正義表示，這筆收購將強化「下一世代 AI 資料中心」的基礎，並推動軟銀朝「人工超級智慧（ASI）」平台供應商邁進。他強調，AI 應用爆發帶動的運算能力與資料中心需求，將成為未來最關鍵的戰略資產。



DigitalBridge 是專注於數位基礎設施的最大投資公司之一，數位基礎設施涵蓋資料中心、通訊塔、光纖網路、邊緣運算等領域。截至今年 9 月底，資產管理規模約 1,080 億美元，旗下投資組合包括 Vantage Data Centers、Switch、AtlasEdge、Zayo、DataBank 與 Yondr Group 等多家重要營運商。分析指出，這次收購可讓軟銀快速取得成熟的平台與管理能力，擴大全球布局。



近年孫正義持續調整資產配置，集中火力押注 AI 發展。他在12月坦言，曾出售約58億美元的輝達（NVIDIA）持股，甚至形容自己是「賣到流淚」。此外，DigitalBridge 也與 OpenAI、甲骨文（Oracle）及阿布達比科技投資公司 MGX 等夥伴合作，投入數十億美元推動「星際之門計畫」（Project Stargate），強化大型運算與基礎建設，以支援先進 AI 發展。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「台灣好媳婦」招牌不保 佩甄對婆家「這規定」有意見

同台王嘉爾飛LA、上海拍廣告 石知田讚：本人超有親和力