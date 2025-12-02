軟銀社長證實賣光輝達股票 孫正義：我是邊哭邊賣

日本軟體銀行社長孫正義先前無意間揭露把輝達股票賣光，他在週一透露是「哭著賣掉」其實一股都不想賣。 (圖／達志影像路透社)

日本軟銀社長孫正義，上個月意外揭露，已經把手上的輝達股票賣光。孫正義親自現身說明，說他當時是「邊哭邊賣」，要不是需要一筆資金來挹注AI，也不想賣。孫正義也預言，未來AI會比現在聰明千百倍，值得長期投資。

日本軟體銀行社長孫正義近期在公開場合坦承已將手中所有輝達股票全數售出，他表示這是「邊哭邊賣」的艱難決定，目的是為了籌集資金投資人工智慧（AI）領域。孫正義在FII Priority Asia論壇上強調，他對輝達創辦人黃仁勳及公司本身都非常尊敬，但不得不做出這個決定。他同時堅定看好AI發展前景，預測未來AI將比現在聰明數十倍甚至千百倍，並認為全球GDP至少有10%將被超級智慧與實體AI機器人取代。

當FII Priority Asia論壇主持人詢問孫正義為何要賣掉輝達股票時，現場觀眾忍不住笑了出來。孫正義坦承道，他是「邊哭邊賣」輝達的股票，只因為更需要資金去投資AI。今年11月，孫正義在財報中意外揭露已經將輝達的股票全數售出。他解釋說，他對黃仁勳本人和輝達公司都非常尊敬，出售股票純粹是迫不得已的決定。

對於AI產業是否正在泡沫化的疑問，孫正義毫不猶豫地表示，會這樣問的人不夠聰明，並呼籲「日本醒醒吧！」他認為日本在AI產業應該採取更具侵略性的策略，並堅信未來AI將比現在聰明數十倍、千百倍。孫正義對AI的熱情不僅止於言語。今年2月，他與OpenAI執行長阿特曼在東京為日本公司舉辦了聚會。到了11月，更傳出他再投入225億美元押注OpenAI，使得投資總額達到300億美金，展現了他對AI未來發展的堅定信心。

然而，不是所有人都同意AI不會泡沫化的觀點。歐亞集團資深分析師Nick Reiners以前OpenAI技術長穆拉蒂的新創公司為例，指出穆拉蒂「甚至都沒說清楚公司會做什麼」，但投資人已經排隊準備投入數十億資金。Nick Reiners認為，這種「不理性行為」正是泡沫化的明顯跡象。

