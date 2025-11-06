軟銀積極網羅徐若熙！日媒爆：已赴日會談、參觀球團設施

徐若熙新賽季確定旅外。（資料圖／味全龍提供）





日本媒體《西日本體育》報導，福岡軟銀鷹正積極爭取台灣投手徐若熙加盟，雙方近日已在福岡市會面，球團預計今（6）日安排他參觀主場福岡巨蛋與二軍訓練基地，展現強烈網羅意願。

報導指出，徐若熙在今年球季結束後行使旅外自由球員權利，成為多支日本與美國球團關注的焦點。此次軟銀率先展開接觸，被認為在競爭中取得先機。

長期追蹤徐若熙的軟銀育成本部長兼球探部長永井智浩，多次來台觀察他的投球表現，曾評價其直球尾勁強勁、變化球水準高，認為只要體能維持良好，明年便有機會進入一軍先發輪值。

此外，軟銀在球員名額上具條件優勢。王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）本季取得日本國內自由球員資格，下季不再占用洋將名額，讓球隊得以空出位置強化投手戰力，徐若熙若決定加盟，將有望直接補上這一缺口。

