軟銀追加投資 OpenAI 300 億美元 助千億融資並加速 Stargate 算力佈局
【緯來新聞網】外媒報導指出，軟體銀行正與 OpenAI 洽談一筆高達 300 億美元的追加投資案。該投資為 OpenAI 規模 1,000 億美元融資計畫的一部分，若交易達成，OpenAI 的市場估值預計將提升至 8,300 億美元。軟銀於 2025 年已對 OpenAI 投入約 410 億美元，目前持有約 11％ 股權；本次增資完成後，軟銀將維持其作為 OpenAI 第二大股東的地位，持股比例僅次於微軟。
（圖／達志影像）
此項投資案與軟銀旗下的 Arm 晶片架構業務，以及雙方共同推動的「Stargate」超級運算中心建置計畫相結合，該運算中心預算預估為 5,000 億美元。軟銀為籌措相關資金，近期已處置其所持有的多數輝達（NVIDIA）股票。
OpenAI 計畫將此輪融資所得資金用於次世代人工智慧模型的開發，以及支付與模型訓練及運作相關的基礎設施與算力費用。截至目前為止，軟體銀行與 OpenAI 官方均未針對此項投資洽談發表正式評論。
