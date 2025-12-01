軟銀鷹隊祭3年15億日圓 徐若熙有望成台灣旅日第一高薪

日本職棒軟銀鷹隊據傳將以高額合約簽下味全龍王牌投手徐若熙，多家日媒報導合約為3年總值15億日圓（約3億台幣），平均年薪5億日圓，直接躍升日職今年薪資榜前10名，成為台灣旅日球員薪資第一人。徐若熙今年行使旅外自由球員權利，若確定加盟軟銀，不僅薪水將有三級跳的提升，球評分析此合約更有助於他累積一軍資歷後直接挑戰美國職棒大聯盟。

日媒報導徐若熙加盟軟銀。（圖／味全龍YT）

多家日本媒體搶先報導，味全龍王牌投手徐若熙將加盟福岡軟銀鷹隊，合約為3年15億日幣（約3億台幣）。這份合約讓徐若熙平均年薪達5億日幣，直接空降日職今年薪資榜前10名。日職薪資榜前5名都是洋將，最高是軟銀28歲王牌投手歐蘇納，4年平均12.7億日幣，打破紀錄。本土球員中，東京養樂多燕子24歲重砲村上宗隆年薪6億日幣居首。

球評陳亞理表示，如果比較各隊開出的條件，福岡軟銀最有希望簽下徐若熙。他認為，若徐若熙加盟軟銀並簽下三年合約，最立即的好處就是薪水立刻三級跳。徐若熙本人對未來發展則保持開放態度，他表示：「不管是去日本還是去美國，我覺得對我來說有好有壞，所以不管去哪裡，都還是會把自己準備好。」

台灣球員旅日薪資榜。（圖／TVBS）

目前台灣旅日球員包含投手、外野及內野手總計10位，若徐若熙加盟，他的薪水可能直接躍升榜首。相較之下，先前確定加盟西武獅隊的林安可，合約為2+1年約台幣1.2億；台灣金孫古林睿煬在火腿推估拿到3年破5500萬；樂天金鷲隊蕭齊與軟銀的張峻瑋合約總值是2200萬起跳；台灣至寶孫易磊也有逼近2000萬的合約。

陳亞理進一步透露，軟銀也有開出計畫書給徐若熙，表示當他這份三年合約在日本職棒的軟銀走完後，他也可以直接去挑戰美國職棒大聯盟。雖然日媒報導讓人感覺幾乎已經確定，但目前母隊味全龍球團回應，相關事項還有討論中，如果有確定消息會公布，希望12月中能確定結果，並會和得標球隊共同舉行加盟記者會。

