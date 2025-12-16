軟銀鷹鬥士PK中華隊中信兄弟 2026台日交流賽「這天」開賣

中華棒協理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文等共同宣布賽事啟動2026台日交流賽事。（圖／中信銀提供）

中華棒協理事長辜仲諒多次奔走日本，親自取得軟銀鷹球團會長王貞治首肯，促成明（2026）年2月在台北大巨蛋台日交流賽事，透過此次賽事高強度對決，有助中華隊備戰世界棒球經典賽。這將是中華隊赴日本東京征戰「2026世界棒球經典賽」前在臺灣進行的唯一賽事。

「2026中國信託台日棒球國際交流賽」（簡稱「台日交流賽」），邀請今年日本職棒總冠軍－福岡軟銀鷹隊（簡稱「軟銀鷹」）及超人氣球隊－北海道日本火腿鬥士隊（簡稱「鬥士」）訪臺，預計2026年2月25日至2月28日在台北大巨蛋與中華隊、中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）等球隊切磋交流。

2026年適逢中國信託60週年，中信銀行爭取此次交流賽逾5萬張門票提供中信卡友優先購票。首場賽事將由中信兄弟、軟銀鷹打頭陣「中國信託60週年紀念試合」。

台日交流賽門票將在12月23日中午12時開賣，憑中國信託信用卡（VISA、Mastercard、JCB）及簽帳金融卡，可於拓元售票系統優先購票。

台日交流賽啟售記者會今（16）日舉行，中華民國棒球協會理事長辜仲諒、中華職棒大聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文共同宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇満朗以及鬥士球團代理總經理木田優夫亦跨海出席。

