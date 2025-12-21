軟飯男模騙千萬／自稱凱渥男模、創業家 渣男劈腿3熟女騙情詐千萬

自稱凱渥男模的楊居霖遭控周旋3女，騙走上千萬元。（讀者提供）

軟飯大叔自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！本刊接獲一名Ａ小姐投訴，表示2年前透過交友軟體，認識自稱前凱渥男模的楊姓男子，2人交往期間，楊用各種理由向她借了2百多萬元，直到債主上門，她才得知楊沉迷德州撲克，欠下不少賭債。更扯的是，自稱單身的楊，還同時與另外2名女子同居、結婚、生子，也向2女借了上千萬元未還，Ａ小姐不甘人財兩失，上個月自殺未遂，送醫治療出院後，已報警提告，希望不要再有下一個被害人。

上個月初，因感情輕生的Ａ小姐在新店區安坑橋墜河，經警消救起送醫後幸無大礙，她事後向本刊投訴，表示自己前年透過交友軟體，認識自稱是前凱渥男模、知名美式漢堡店創辦人兼行政總主廚的楊居霖，2人開始交往後，楊經常失聯、訊息不讀，後來Ａ小姐才知道他曾離婚，育有一對子女，楊常將孩子帶到Ａ小姐住處，便藉口有事出門，直到深夜才回來。

上個月A小姐不甘遭楊居霖騙財騙情，跳河輕生，所幸獲救。（讀者提供）

某天Ａ小姐從孩子口中得知楊與生母Ｂ女同居，追問時，他才坦承與Ｂ女同居多年但未婚，強調雙方感情不睦，自己早想搬離同居處，沒想到不久後，楊稱餐廳周轉不靈，向Ａ小姐借款，之後又陸續用代墊房租、代繳貨款等理由借錢，Ａ小姐身陷情網，有求必應，但都要求楊簽立本票為據，交往2年，楊就陸續向Ａ小姐借了270萬元，卻從來沒還過錢。

楊居霖用各種名目向A小姐借了200多萬元，簽下10多張本票。（讀者提供）

不但如此，Ａ小姐還發現楊盜刷她的信用卡買精品，也遲未搬出與Ｂ女的同居處，今年6月，有名楊的債主想透過Ａ小姐催楊還錢，她才知道楊長期沉迷德州撲克，欠下不少賭債，資金缺口很大。更讓Ａ小姐無法接受的是，債主還「好心」告訴她，楊日前已與一名Ｃ女登記結婚，不久後Ｃ女還會生下小孩，楊等於1個人周旋3女之間，這讓Ａ小姐與楊爆發激烈爭吵、衝突。

最近與楊居霖結婚的C女，傳訊痛斥楊不斷借錢，卻棄妻兒不顧。（讀者提供）

Ａ小姐說，楊居霖因想隱瞞的事全都曝光，索性「不演了」，不時飆髒話辱罵她；但借錢時又是另副嘴臉，聲稱Ｂ女、Ｃ女拿小孩要脅他，並出示他與2女的對話，要Ａ小姐聯絡2人對質。Ａ小姐與Ｂ女、Ｃ女聊過後，才知她們也是被害者，因楊棄2女及孩子不顧，連學費、奶粉錢都沒付過，也用各種理由要2女墊錢、繳貸款，2女分別借給楊6、7百萬元，有去無回。

藝人劉雨柔雖曾與楊居霖合作拍廣告，但否認楊是凱渥男模。（讀者提供）

上個月，楊反常多次到Ａ小姐家中過夜，卻是趁機拿走多張本票，Ａ小姐質問時，楊竟說：「你怎麼還沒死！」種種打擊讓她的情緒到了臨界點，才會選擇跳河輕生。這次經歷讓Ａ小姐覺醒，她出院後到警局報案，對楊居霖提出詐欺、家暴及傷害等刑事告訴，也請律師提出民事求償，希望討回血汗錢，並透過媒體將慘痛經驗公諸於世，期盼未來不會再有女人被這個軟飯男蟲給欺騙。

本刊透過Ａ小姐取得楊居霖的電話，致電詢問回應時，該電話已暫停使用；記者另外以IG訊息詢問他對相關指控的說法，但至截稿前，尚未取得楊居霖對本案的回應。

楊居霖（右）曾與凱渥名模洪曉蕾（左）等人合照或合拍廣告。（讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

