軟飯男模騙千萬1／陷「天母馬西屏」風趣深情人設 交往3週她慘淪私生子保姆

楊居霖（右）曾與凱渥名模洪曉蕾（左）等人合照或合拍廣告。（讀者提供）

上個月初，新北警消接獲民眾報案，表示新店區安坑橋有女子墜河，警消緊急出動，在岸邊發現一名意識模糊、雙腳骨折的女子，立刻將她送醫，所幸急救後已無大礙。這名Ａ小姐曾任職外商銀行高階主管，因感情問題輕生，撿回一命後，她決定向本刊投訴，把自己遭軟飯男蟲騙財騙情的故事公諸於世，希望不要再有下一個無辜女子受害。

Ａ小姐說，她在前年5月透過交友軟體Omi，認識身高180公分、40多歲的男子楊居霖，楊當時放上他在餐廳廚房專注料理的照片，簡介則稱自己風趣幽默、知識豐富，是「天母馬西屏」，經歷標註當過模特兒，目前是CEO，並強調以「期待同居」的心態尋找對象。

自稱凱渥男模的楊居霖遭控周旋3女，騙走上千萬元。（讀者提供）

Ａ小姐上線之後，楊居霖主動找她聊天，由於2人目標明確，都想以認真穩定交往為前提，於是一拍即合，很快就開始交往。Ａ小姐說，一開始，楊為了取得她的信任，曾出示配偶欄空白的身分證，還告訴她，前幾年從美國德州回台灣後，因為想讓更多人嚐到經典美式口味，所以在台北市信義區開了一間美式漢堡店「漢堡門徒」，他除了是創辦人，還是行政總主廚。

上個月A小姐不甘遭楊居霖騙財騙情，跳河輕生，所幸獲救。（讀者提供）

為了確認真實性，Ａ小姐特別上網調查，發現該餐廳確實頗有人氣，也曾開放加盟，全盛時期在台北、新竹、苗栗共有4家分店，官方臉書粉專也有楊居霖製作漢堡的照片。此外，楊還說自己曾是凱渥男模，與劉雨柔等藝人拍過知名運動品牌的平面廣告，後來投身餐飲業，兼做名人私廚，個人的社群還有一個相簿，專門放與明星、網紅的合照，人脈非常廣。

正當Ａ小姐認為自己找到對的人、放心交往後，甜蜜期僅維持3週，之後楊居霖就開始出現一連串詭異的行為。Ａ小姐表示，楊經常失聯、訊息不讀，後來才解釋他曾離婚，偶爾會輪到他照顧一對年幼的子女，Ａ小姐認為無妨，楊之後便不時將孩子帶到Ａ小姐住處，奇怪的是，他將小孩留下之後，常藉口有事出門，直到深夜才回來。

