軟飯男模騙千萬2／簽本票借百萬還盜刷買精品 他已婚踩3船劣跡曝光竟施暴

楊居霖自稱漢堡名店創辦人兼總主廚，該店後來倒閉。（翻攝漢堡門徒臉書）

某次，Ａ小姐替小孩洗澡，孩子脫口說出，自己平常跟爸媽住在一起，她非常驚訝，事後追問楊居霖，楊才坦承他與2個小孩的生母Ｂ女同居7、8年，2人沒結婚，且雙方感情不睦，他早就想搬離同居處。雖然這件事讓Ａ小姐心裡有了疙瘩，但她見楊說得誠懇，並沒有再追究，也相信他會妥善處理。

沒想到不久後，楊居霖稱餐廳周轉不靈，向Ａ小姐借10萬元，Ａ小姐知道創業不易，要他承諾還款日期、簽立本票後，便將款項匯給楊，楊食髓知味，之後陸續再用代墊房租、代繳貨款、沒有生活費、手機網路斷線等理由借錢，Ａ小姐身陷情網，有求必應，但也都有要求楊簽下本票，2人交往2年，楊前後簽下15張本票、向Ａ小姐借了270萬元，卻從來沒還過錢。

與楊居霖同居、育有子女的B女，多次傳訊向楊催討欠債。（讀者提供）

Ａ小姐回憶，她跟楊居霖交往2個月後，某天收到信用卡帳單，其中3筆購買精品、球鞋的金額高達8萬多元，她懷疑卡片被盜刷，火速申請停卡，後來楊才坦承擅自刷她的卡購物，Ａ小姐氣到提分手，楊則連番道歉，溫言軟語說自己錯了，會償還卡費，也願簽下借據，博取信任，Ａ小姐心軟，決定原諒楊。

最近與楊居霖結婚的C女，傳訊痛斥楊不斷借錢，卻棄妻兒不顧。（讀者提供）

2人持續交往，但楊居霖遲未搬出與Ｂ女的同居處，也一樣常不知去向，今年6月，一名楊的債主打電話找上Ａ小姐，想透過她催楊還錢，她才從對方口中得知，楊長期沉迷賭博，是許多德州撲克協會的會員，也常光顧地下賭場，因此欠下不少賭債，資金缺口很大，已經很久沒去漢堡店上班，若去店裡，只是拿走收銀機裡的現金，再將店交給工讀生管理。

更讓Ａ小姐無法接受的是，債主還「好心」告訴她，楊居霖日前與一名Ｃ女登記結婚，Ｃ女不久後還會生下小孩，加上Ｂ女與Ａ小姐，楊等於一個人周旋3女之間，這讓Ａ小姐晴天霹靂，隨即與楊大吵一架，沒想到楊惱羞成怒，不但懷疑她跟該債主有染，甚至還對Ａ小姐施暴。

藝人劉雨柔雖曾與楊居霖合作拍廣告，但否認楊是凱渥男模。（讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

