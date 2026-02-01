軟骨素、膠原蛋白＝護膝蓋？醫科學解答：「這3字」是解方！

記者施春美／台北報導

針對口服膠原蛋白能否保護膝蓋，醫師黃軒表示，研究顯示，整體效果偏小。(示意圖／pixabay)

許多人為了保護關節，會口服膠原蛋白、軟骨素等保健品，醫師黃軒表示，研究顯示，這些保健品並非神藥，整體效果偏小，僅讓特定族群可能有感，且個體差異非常大，「疼痛改善幅度接近安慰劑，影像學退化嚴重者幾乎沒有結構性修復效果。」他表示，真正的關鍵是人有沒有讓關節每天「繼續動」起來。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，人的關節是靠「油」在活動，膝關節中有「關節滑液」（synovial fluid），作用就像潤滑油。至於市售補充劑，如口服膠原蛋白、軟骨素、氨基葡萄糖等有無保護關節的效果，他逐一說明如下：

1. 口服膠原蛋白（oral collagen）

人吃下去的膠原蛋白，會被消化成胺基酸或小分子胜肽，這些膠原蛋白並不會「原封不動直送」到關節軟骨進行修補。至於為何有些人覺得口服膠原蛋白有用，黃軒表示，醫界提供3個合理解釋：

◆安慰劑效應：疼痛是高度主觀感受，每個人的感受度不同。

◆總蛋白攝取增加：對於原本蛋白質攝取不足的人，其肌力或恢復感提升。

◆同時做了其他有效行為。很多病人同時也做運動、保暖、減重，但卻把功勞歸給「口服膠原蛋白」。

黃軒表示，臨床上，醫師們認為，人可以口服膠原蛋白，但不要期待它能「修關節」，口服膠原蛋白不應取代運動、體重控制、復健與疼痛管理。

2. 軟骨素 / 氨基葡萄糖

黃軒表示，醫界並非未研究這2類保健品對關節的保護效益，而是研究結果很現實：效果整體偏小、只對特定族群可能有感、個體差異非常大。

針對這2類物質為何不是神藥，黃軒表示，多項大型隨機對照試驗與系統性回顧發現，它們對「整體骨關節炎患者」而言，疼痛改善幅度接近安慰劑；對「影像學嚴重退化者」則幾乎沒有結構性修復效果；對「輕中度膝關節炎、長期規律使用者」而言，部分人主觀疼痛略降。

至於為何效果差異這麼大，黃軒表示，醫學上有3個解釋：

◆口服後不會「直送」關節，而是先被消化、吸收，再重新分配。

◆退化不是單一問題：關節痛不是只有軟骨磨損，還牽涉肌力、神經、發炎、姿勢、體重。

◆疼痛本身是高度主觀的感受。同一關節狀況，不同人感受差很多。

軟骨素、氨基葡萄糖不是騙局 但也絕非答案

黃軒表示，醫界對於如何使用這類補劑，目前臨床共識一致：可以當「輔助選項」，但不能當主要治療，且不能取代運動、體重控制與復健。

他表示，民眾若使用上述保健品2～3個月，仍未感覺關節疼痛感下降，不須持續服用，也可省下一些花費。軟骨素、氨基葡萄糖不是騙局，但也絕對不是答案。真正的關鍵是人有沒有讓關節每天「繼續動」起來。

