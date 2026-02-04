軟體業憂被AI取代 股價大震盪 黃仁勳駁：不合邏輯





AI開發商Anthropic近期發布新版聊天機器人，導致投資者對AI可能取代數據及專業服務軟體的不安情緒加劇，週二美股經歷劇烈震盪，標普500資訊科技恆夜跌幅超過2%，全球軟體股遭遇大幅拋售，印度、中國、日本軟體股也普遍下跌。對此，黃仁勳表示，他反對人工智慧會取代軟體及相關工具的說法，他說，「這是世界上最不合邏輯的事情，時間會證明一切。」

根據《路透社》報導，黃仁勳在思科系統公司（CSCO.O）舉辦的舊金山人工智慧大會上說明，擔心人工智慧會使軟體公司被取代的想法是錯誤的，他強調，人工智慧將繼續依賴現有軟體，而不是從頭開始重建基本工具。「有觀點認為軟體業工具正在衰落，並將被人工智慧取代，這是世界上最不合邏輯的事情，時間會證明一切。」

黃仁勳說明，「如果你是人類或機器人，或者人工智慧、通用機器人，你會使用現有工具還是重新發明工具？」答案顯然是使用現有工具。他指出，「這就是為什麼人工智慧的最新突破都與工具的使用有關，因為這些工具的設計初衷就是為了明確地執行任務。」

