軟體股被AI打成夕陽產業？謝金河曝這公司跌到「剩0.44美元」：走上報紙後路
美國軟體股近日連續暴跌，包括微軟、甲骨文等科技巨頭都受到影響，也牽連到全球其他股市。對此，財信傳媒董事長謝金河直言「AI正在吞噬軟體」，恐會是新的殺戮戰場，高盛集團更把軟體股比擬為「報紙」，形容相當傳神，「趨勢一旦形成，過去的就不會再回來了。」
謝金河在臉書發文表示，這周精誠資訊的董事群組，都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？如果不是2月6日的反彈，進入2026年以來，股價跌得最慘的都是軟體股，其中超級巨星微軟從555.45跌到392.32美元、股價掉30%，市值蒸發1.21兆美元；去年9月很風光的甲骨文，股價一度漲到345.72美元，現在剩下135.25美元，市值蒸發5341億美元；Salesforce也幾乎腰斬。
謝金河提到，更慘的如Adobe，股價從699.54掉到264.04美元、股價跌62%；最可怕的是Chegg這家公司，這是在加州的課程及課業輔導軟體公司，股價最高到115.21美元，最近一度跌到剩下0.44美元。
謝金河指出，軟體股的慘跌源起於Anthropic旗下，專門提供法律諮詢的軟體服務Claude Cowork提供的AI服務取代過去的收費機制，瞬間市場相信AI將全面取代軟體服務的恐慌在市場全面發酵，造成股價全面下跌。
謝金河說，在雲端時代的軟體，即服務SaaS（Software as a Service），訂閱制成為市場最熱門的焦點，中國在香港上市的微盟集團股價一度漲到33.5港元，現在跌至1.36港元；提供金融數據軟體服務的移卡，股價從122.7跌到6.36港元。最近騰訊、金山軟件、金蝶軟件等大跌都跟這個有關。
謝金河直言，高盛集團最近出具報告，把軟體股比擬為「報紙」，認為這是SaaS末日，看起來很殘酷，但很可能是挽不回的趨勢。隨著AI的軍備競賽愈來愈火熱，投資金額動不動就是天元數字，AI Agents滲透力愈來愈強大，很多軟體公司都被替代。如果大家仔細看Cheng（CHGG）的股價，會發現趨勢是不可逆的。
謝金河表示，高盛把SaaS比喻為報紙，這個形容很傳神！進入網路時代，報紙在不知不覺中被替代了，幾十年來，很多人都習慣早上起床先去拿報紙，現在恐怕很多人沒有摸過報紙了！趨勢一旦形成，過去的就不會再回來。
謝金河指出，過去幾十年，台灣一直是「吃硬不吃軟」，我們的硬體製造世界無敵，但軟體產業台灣偏弱，一直以來大家都說台灣不能沒有軟體產業，但始終沒有成氣候。這次直接跨進AI應用，輝達執行長黃仁勳丟出物理AI這個新名詞，都提醒台灣在AI的應用必須卯足全力！
