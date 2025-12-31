「軟Ｑ黑道」誕生 夏靖庭五分鐘變身「娘味大哥」 嚇壞一票硬漢

夏靖庭以陰柔姿態詮釋黑道老大，演出不一樣的感覺。（華映提供）

電影《恨女的逆襲》以拳擊場上的強悍母女情奪下金馬獎最佳動作設計，今（31）日公布男性卡司陣容，包括三金老戲骨蔡振南、金鐘視帝游安順，還集結了夏靖庭、黃冠智及潛力新人田翔元。這群「圍繞在女人身邊的男人」透過黑道、桌球教練與特權階級等角色，打破社會對剛柔的既定印象。

金鐘視帝夏靖庭此次與合作多年的監製何平再次攜手，挑戰一名性格特殊的黑道老大。在一場地下拳擊賽戲份中，為了在陽剛味破表的現場創造反差，夏靖庭僅用五分鐘思考，便決定捨棄硬漢框架，改以「陰柔」姿態詮釋黑道。他笑稱：「誰說個性陰柔不能混黑道？」這種跳脫傳統的演出，成功為黑幫衝突增添了詭譎且強烈的戲劇張力。

廣告 廣告

曾獲金鐘配角的黃冠智則飾演桌球教練。身為桌球體保生的他，演起戲來簡直「專業對口」，將昔日教練的嚴厲神情複製貼上。因演出太過逼真火爆，嚇得同台的小球員不知所措，讓他每逢導演喊卡，就得趕緊切換回溫柔模式安撫：「這是演戲，不要怕！」

黃冠智本身是桌球體保生，演起桌球教練簡直得心應手，把當時教練的嚴厲複製貼上即可。（華映提供）

而首次跨足大銀幕的田翔元，本身擁有13年球齡，在片中飾演好逸惡勞的福利享受者。對他而言，最挑戰的不是演技，而是「胃容量」。為了拍攝吃飯戲，他在片場連吞數個便當，笑稱連晚餐錢都省了。最初面對黃冠智的嚴厲喝斥，田翔元坦言曾勾起練球被罵的童年陰影，所幸在前輩們的提攜下，順利完成這部充滿性別流動與權威隱喻的處女作。《恨女的逆襲》將於2026年1月16日上映。

新秀田翔元也有13年球齡，和黃冠智對戲令他回憶起過往練球的童年陰影。（華映提供）

更多鏡週刊報導

魏浚笙首唱台南跨年練10年 喊話《影后》鍾欣凌想演姐弟...戀

陳昇談曹西平驟逝有感 想起摯友蕭言中、跨年夜用音樂陪大家

曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫