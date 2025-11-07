較勁？陳亭妃孤軍釋競選片 林俊憲合體6綠委

（圖／TVBS）

民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃7日獨自召開記者會，發布首支競選形象片《溫暖篇》。陳亭妃在記者會中表示，這系列形象片完全從她的視角出發，希望透過不同族群、不同角度的呈現，讓大家看到她27年來的政治歷程。形象片主打親子議題，強調「陪孩子平安長大」的理念，明顯是在搶攻親子選票。

與此同時，另一位參選人林俊憲也沒閒著，在不遠處的中興大樓參加高雄立委許智傑所召集的記者會。這場記者會匯集了多位新系立委，共同推動「南高屏大生活圈」概念，強調區域經濟共榮發展。林俊憲在會中感謝許智傑發起這場記者會，並分享討論南高屏大生活圈的想法。這場人數眾多的記者會凸顯了林俊憲的派系優勢，相較之下，沒有派系奧援的陳亭妃顯得孤軍奮戰。

對於記者會沒有邀請陳亭妃參與，許智傑解釋表示沒有特別的政治考量，只是這幾位立委平常就會有這樣的討論與共識。

另一方面，新北市副市長劉和然也在近日因宣傳手法引發爭議。他嘗試以「明星臉」策略搶占曝光度，模仿藝人許光漢的穿搭風格，並在形象照中「致敬」許光漢。然而，這一做法引來大批「許太太」粉絲的不滿，質疑他的原創性。

對此，國民黨立委徐巧芯批評指出，政治人物在做創意發想時也要考量到影響，若被說像某位名人，90%都是在「黑」你。新北市長侯友宜則婉轉提醒「做自己最好，呈現自己的理念，讓大家看見」。面對各方意見，劉和然回應感謝大家的意見，顯示政治人物在發揮創意時，尺度拿捏也必須小心。

