較原規畫 暴增4倍 20萬架無人機 軍工大單

採購自製部分，包含各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘；圖為攻擊型無人機。（本報資料照片）

國防部19日公布規模1.25兆元國防特別預算採購7類武器的部分項目與數量，除美方已公開的對台5項軍售案外，新曝光多項自製與商購的採購案；其中，最受矚目的是採購20餘萬架無人機，較軍備局原先規畫的5萬架多出4倍，勢必帶動一波國防工業發展，另有多項急缺彈藥採購案等，至於美對台尚未宣布的4項軍售案，國防部仍密而不宣。

國防部昨向立法院國防委員會進行國防特別預算機密報告，會後釋出將籌購武器項目可公開的部分資訊，內容包括採購M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發；採購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚；標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）；人工智慧決策支援系統、戰術網路與部隊快速情資分享應用套件等案。

無人機當武器 需求還會更多

至於「無人載具及其反制系統」，根據國防部公布內容，將採購ALTIUS-700M無人機達1554架、ALTIUS-600ISR達478架；國內採購自製部分，則有「濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）」等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘。

國防部去年7月公告軍用商規無人機採購招標需求，共計5款無人機，總數達到4萬8750架，規畫於民國115、116年籌獲完畢，估計採購金額近500億元。軍方官員說，無人機要當做彈藥，是消耗品，以後採購需求還會更多，這次國防特別預算編列高達20萬餘架無人機，採購數量與金額相當驚人。

至於昨天公布將在國內自購的濱海攻擊型無人機包括沉浸、投彈、自殺型等各類型，而所謂「沉浸型無人機」又稱「FPV無人機」，核心特色在於沉浸式的極致操控感，飛手透過佩戴專用飛行眼鏡，以機頭鏡頭的「第一人稱」視角進行即時飛行，視覺體驗如同置身座艙。

產線未建立前 籌購急缺彈藥

另外因應戰時高消耗，擴增軍備產線，將籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、及軍備局稍早在立院透露的「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。

報告指出，在彈藥產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目「120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥」等。

國防部規畫在115年至122年編列上限1.25兆元的國防特別預算，在野黨亦將提出各自版本；國防部長顧立雄昨表示，國防部提出的相關特別條例都是依照軍方需求提請，根據作戰需求經過討論後，所擬出來的整體性規畫，盼朝野政黨透過國防部提出的特別條例版本討論修改，沒必要另提版本。

在野自提版本 防長稱沒必要

國民黨團書記長羅智強質疑，賴清德總統未兌現「重大國情赴立法院進行國情報告」的承諾，攸關國防士氣的軍人加薪也未依法編列，看不到捍衛國防的決心；至於黨團版軍購特別條例如何編列，將通盤評估，有具體結果再對外說明。

民眾黨主席黃國昌表示，開會前本來對機密會議有所期待，但他準備了一堆資料，到場卻只能詢問5分鐘，感覺只是「過水」，沒辦法得到充足資料，不知道接下來特別條例要如何審？

1.25兆元特別預算大量採購無人機與無人艇，成為台股題材，昨天受惠的軍工股包括漢翔、佳世達、圓剛、亞光等。但國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，軍工股產業趨勢、獲利都呈現正向，但過去的經驗是續航力不足，當話題來了上漲幾天，需小心話題熱度過後，容易遭套牢。