「較少聽到小紅書詐騙」 高嘉瑜曝民眾最痛恨1事：台灣到底做了什麼？

內政部近日宣布將封鎖小紅書，暫定期間一年，此舉引發各界討論。前民進黨立委高嘉瑜對此發表評論，她指出，民眾在小紅書遭詐騙的案例相對少見，反而是前陣子打擊太子集團詐騙案，「10家銀行7年通報52次，結果政府完全都沒有處理」，政府對眼前明顯的詐騙集團視而不見，這才是民眾最痛恨的問題。

前民進黨立委高嘉瑜對此發表評論，她指出，民眾在小紅書遭詐騙的案例相對少見，反而是前陣子打擊太子集團詐騙案，政府視而不見。（圖／高嘉瑜臉書）

高嘉瑜在政論節目《TVBS戰情室》中表示，自己並未使用小紅書，但身邊不少朋友會透過平台觀看美妝、健身、旅遊及美食等生活內容。她強調，較少聽聞有人在小紅書被詐騙，反而LINE投資詐騙、臉書詐騙或其他平台詐騙案件更常見。針對政府封鎖小紅書的理由，她認為官方說法「因管不到平台」雖可理解，但對多數民眾而言，感受不到實際效益。

高嘉瑜舉太子集團詐騙案為例，批評台灣政府對該案處理不力。她指出，台灣10家銀行7年共通報52次，「結果政府完全都沒有處理」，直到近期英美啟動調查，美英泰韓都積極查扣太子集團巨額資產，台灣才開始動作，卻僅扣押近45億元，相關人士仍可笑著交保。她質疑「台灣針對這個在台灣和平大苑現金買房11間豪宅的太子集團到底做了什麼？」

高嘉瑜強調，許多民眾因一頁式廣告等詐騙受害，錢一匯入便被第三方轉走，幾乎無法追回。她提到過去質詢時任數發部長唐鳳是否能封鎖一頁式廣告，但因網路自由原則未被採納。她認為，雖然小紅書可能涉及中國木馬軟體等資訊安全疑慮，但對台灣民眾而言，政府應將目光放在一頁式廣告、投資詐騙、臉書詐騙、telegram等最常遇到的詐騙手法，才是當務之急。

高嘉瑜強調，許多民眾因一頁式廣告等詐騙受害，錢一匯入便被第三方轉走，幾乎無法追回。（圖／高嘉瑜臉書）

