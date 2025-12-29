載人妻進出汽車旅館被抓包！已婚渣夫「想找安靜的地方聊天」法官不信

記者陳弘逸／台南報導

台南人妻阿花（化名）婚後43年，厭倦感情，竟另名已婚3寶爸大壯（化名）偷情，甚至兩度被已成年的兒子撞見，媽媽跟偷情對象前往汽車旅館；事後阿花丈夫小綠（化名）提告；大壯竟否認侵權，還說為了尋求安靜地聊天處所才去汽車旅館，說詞未獲採信，法院判賠40萬元。

判決指出，男子小綠（化名）1978年跟女子阿花（化名）結婚，育有一子，未料，婚後43年，妻子竟跟男子大壯（化名）發展出婚外情，今年1月、3月還被兒子撞見媽媽跟外遇對象進出汽車旅館，起初以為是詐騙報警，事後才知是外遇。

小綠得知此事後，還發現妻子阿花跟小王大壯私下有大量曖昧、露骨對話，已逾越一般正常交往，侵害配權，憤而提告大壯求償51萬元。

大壯則主張，兩人一同去汽車旅館，是為了尋求安靜地聊天處所才前往，強調無任何不當及越矩行為，否認不法侵害，也認為請求精神慰撫金額過高，以此抗辯。不過說詞，未獲法官採信，且行為明顯侵害配偶權。

法官審酌，小綠高中畢業，已退休，育有1名子女已成年；大壯高中畢業，已婚，育有3名子女已成年，考量雙方教育程度、身分、地位、經濟能力，判大壯應賠償40萬元，可上訴。

