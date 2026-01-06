載具亂放上網！男子1天被刷上百萬嚇傻：國稅局會查我嗎？

【緯來新聞網】越來越人消費會選擇使用載具索取雲端發票，不僅節能減碳，還能提高中獎機率。有一名男網友就將條碼公開在網路上，讓其他網友隨意刷，但事情變得一發不可收拾，短短1天已被刷了幾百萬，讓他擔憂會不會被國稅局盯上，引發討論話題。

男網友只是好玩公開載具，結果短短1天被刷了上百萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO昨（5日）在Threads貼出自己的載具條碼，寫下：「寶寶你中午吃什麼？載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，並提醒不要用來買情趣用品，等載具更新後，再來分享網友消費了什麼奇怪的東西。



原PO昨天深夜再度發文，詢問如果載具被刷了幾百萬，會不會被國稅局找上門？原本只是好玩，沒想到情況有點失去控制，完全出乎意料，為此感到有點驚慌。



貼文一出，掀起一番議論，網友紛紛發表意見，「版主到現在才意識到問題的部分」、「開罰要符合要件所以不一定，最有可能就是被取消中獎」、「好像不只國稅局的問題餒」、「應該不會吧，載具是屬於消費，財政部應該會很開心」、「其實滿想看現在到底被刷到累積多少金額」、「其實並不會怎樣，你只要把那篇文留著當證據，國稅局也動不了你，因為你沒違法，他們是主動給你發票的」。



另外也有網友提醒，可能會有洗發票的疑慮。據了解，財政部已修正《統一發票給獎辦法》，自2022年1月1日起，若取得的發票符合以下條件，將不予給獎：

●不合常規的交易或付款方式：與一般消費習慣明顯不合理，有刻意製造多筆交易外觀。

●無正當理由：例如，刻意分批購買1元商品，而非一次購買，且無正當理由（如團購）。

●取得大量且金額微小：取得的發票張數多、單張金額小。

●當期中獎發票達一定張數：這個標準不公開，由國稅局個案認定。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

小禎切割6年夥伴法國大哭！找佩甄討拍遭白眼 爆笑原因曝光

日美女大胃王自招瘦身秘訣 佐藤《女王大人》認了「馬桶常塞住...」