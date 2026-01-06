載具亂放上網！男子1天被刷上百萬嚇傻：國稅局會查我嗎？
【緯來新聞網】越來越人消費會選擇使用載具索取雲端發票，不僅節能減碳，還能提高中獎機率。有一名男網友就將條碼公開在網路上，讓其他網友隨意刷，但事情變得一發不可收拾，短短1天已被刷了幾百萬，讓他擔憂會不會被國稅局盯上，引發討論話題。
男網友只是好玩公開載具，結果短短1天被刷了上百萬。（示意圖／翻攝自pixabay）
原PO昨（5日）在Threads貼出自己的載具條碼，寫下：「寶寶你中午吃什麼？載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，並提醒不要用來買情趣用品，等載具更新後，再來分享網友消費了什麼奇怪的東西。
原PO昨天深夜再度發文，詢問如果載具被刷了幾百萬，會不會被國稅局找上門？原本只是好玩，沒想到情況有點失去控制，完全出乎意料，為此感到有點驚慌。
貼文一出，掀起一番議論，網友紛紛發表意見，「版主到現在才意識到問題的部分」、「開罰要符合要件所以不一定，最有可能就是被取消中獎」、「好像不只國稅局的問題餒」、「應該不會吧，載具是屬於消費，財政部應該會很開心」、「其實滿想看現在到底被刷到累積多少金額」、「其實並不會怎樣，你只要把那篇文留著當證據，國稅局也動不了你，因為你沒違法，他們是主動給你發票的」。
另外也有網友提醒，可能會有洗發票的疑慮。據了解，財政部已修正《統一發票給獎辦法》，自2022年1月1日起，若取得的發票符合以下條件，將不予給獎：
●不合常規的交易或付款方式：與一般消費習慣明顯不合理，有刻意製造多筆交易外觀。
●無正當理由：例如，刻意分批購買1元商品，而非一次購買，且無正當理由（如團購）。
●取得大量且金額微小：取得的發票張數多、單張金額小。
●當期中獎發票達一定張數：這個標準不公開，由國稅局個案認定。
更多緯來新聞網報導
不選柯震東！林宥嘉師妹最想啪啪啪是他 陳泳希窮4年靠《愛愛內含光》收版稅
Lulu金鐘跨界入圍戲劇新人！胸前空空超糗被封「椪餅」
其他人也在看
新聞眼／不能只有AI基本法 各部會「作用法」 牽動產業發展
討論多年的台灣ＡＩ基本法去年底在立法院三讀通過，不過，基本法只是一個起點，各部會因應ＡＩ訂定的「作用法」將更為關鍵，不僅...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
拒絕死讀書！桃園寒假作業強化在地連結 培養學子競爭力
桃園市115年度國中小寒假作業多元豐富，結合國際教育、在地走讀、技藝教育、健康教育、科技素養、跨域學習、閱讀素養等各項議題，透過各校校本課程、在地文化，注重實踐與體驗，培養及提升學生於跨領域學習之競爭力，這個寒假將會是一個充實且富有意義的假期。 教育局提到，竹圍國中是位於大園區臨海型「非山非市桃園電子報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1
速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 71
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
6旬婦盼陪兒孫出遊 置換雙膝關節
苗栗縣一名60多歲的婦人，去年車禍住加護病房10多天，原本雙腳退化性關節炎痛到根本無法行走，再加上脊椎滑脫的舊疾，車禍後讓她的疼痛感加劇，不斷復健、拉腰治療，但改善症狀有限，無法陪兒孫出遊，她決定開刀置換人工膝蓋，一次還開雙膝，術後積極復健，希望下個月農曆春節假期，全家人可以一起出遊。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾
外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電台灣好新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
肺癌確診首年自殺風險高 衛福部擬推社區癌友諮商服務
癌症已連續43年位居國人十大死因第1位，台灣癌症基金會最新調查發現，癌症治療與情緒息息相關，例如肺癌患者自殺風險最高，尤其確診後第1年，自殺風險是一般人的4到5倍。不過國際研究也顯示，若能解決癌友需求，提升心理社會韌性，有助於延長存活時間，整體死亡風險也會下降41%。公視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路
「台新銀行 | Richart」數位品牌升級，信用卡加碼優惠同步擴大(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
百年陸企豪門鬧劇！ 鞋王怒斷父子情：拒絕美國人接班
2026年才一開年，中國大陸百年鞋企「雙星名人」就爆出震撼消息。84歲的創始人汪海於1月3日公開聲明，宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係，並列舉11項指控，直指對方「搶公章」、「逼宮」、「去創始人化」，甚至批評「美國身分的人」不應接班民族品牌。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
集集線火車復駛及氦氣球樂園將啟用 許淑華邀全國遊客體驗南投之美
南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線火車在5日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也將在2月5日啟用，南投縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，中廣新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
雲林檢警偵結起訴結合詐欺、毒品及槍砲之犯罪集團12人
記者陳正芬／雲林報導 雲林地檢署檢察官廖易翔於偵辦某詐欺車手案件時，發現有車手集團以…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言