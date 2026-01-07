載具亂PO上網！男1天被刷上百萬嚇傻：國稅局會查我嗎？ 內行人揭後果

生活中心／施郁韻報導

男網友貼出自己的載具條碼讓其他網友刷。（圖／資料照）

一般人出門消費通常會直接拿到紙本發票，如今可以選擇使用載具，能增加中獎機會。有一名男網友在社群平台貼出載具條碼，寫下：「載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，沒想到真的有網友刷他的載具，且數量出乎意料的多，讓他心急詢問「如果載具被刷了幾百萬，會不會被國稅局找上門？」

一名男網友近日在Threads貼出載具條碼，寫下：「寶寶你中午吃什麼？載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，並提醒其他網友不要買情趣用品，等載具更新後，再與眾人分享大家都消費什麼奇怪的東西。

沒想到過了一天，男網友再發文，詢問「如果載具被刷了幾百萬，國稅局會來查我嗎？」直呼情況好像有點失去控制。貼文一出，引起網友熱議。

有網友表示：「版主到現在才意識到問題的部分」、「其實並不會怎樣，你只要把那篇文留著當證據，國稅局也動不了你，因為你沒違法，他們是主動給你發票的」、「應該不會吧，載具是屬於消費，財政部應該會很開心」。

也有人說「兄弟你注意點吧。」、「國稅局通常來查了，會連你家族成員一起查，所以如果長輩有人有在搞什麼減稅妙招的就會被抓包。可能最大影響是這個。」還有網友提醒，若載具被異常大額刷入幾百萬，國稅局將核查金流是否涉及逃漏稅。

財政部自2022年1月1日起宣布，若取得發票符合以下條件，將不予給獎，包括與一般消費習慣明顯不合理，刻意製造多筆交易；或刻意分批購買1元商品，非一次購買；當期中獎發票達一定張數，由國稅局認定。



