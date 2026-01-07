載具亂PO被刷上百萬 他嚇：國稅局會查嗎？後果曝

買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友竟在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到真的有不少人消費時刷他的載具，原PO隔天焦急表示，短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上；對此，有網友提醒，如果載具異常刷了大筆金額，確實可能被國稅局查核。

該名男網友日前在Threads貼出載具條碼，並發文寫下，「寶寶你中午吃什麼？載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷。」試圖想累積多一點發票，增加中獎機會。沒想到真的有不少人消費後刷他的載具，原PO隔天心急詢問，「如果載具被刷幾百萬，國稅局會來查我嗎？情況好像有點失控了。」

貼文掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「意識到嚴重性，但卻沒有要刪載具那篇」、「我知道洗發票會被國稅局關注」；不過也有網友貼出自己的載具條碼，笑說「沒事的別怕，我幫你分擔」。

另有民眾提醒，載具若出現異常交易量、不合常規的交易，確實有可能被國稅局查稅；還有人透露，「通常國稅局找上門，可能會連家族成員一起查，最大的影響是這個。」

財政部曾公告，若統一發票符合以下條件將不予給獎，包括消費金額為0元、已被註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校及營業人等；此外，不合常規的交易或付款方式、取得大量且金額微小發票也不予給獎。財政部表示，為避免民眾以不當手法洗發票，國稅局會就個案事實查明，認定是否不予給獎。

