載具刷LINE Pay整年沒中獎 他做錯1步驟發票全沒了

2025年11、12月期統一發票日前開獎，民眾紛紛查看雲端發票的中獎紀錄，一名網友表示，消費時經常使用LINE Pay付款，並將發票存入載具，但一年下來從沒中過獎，打開手機條碼一看，才發現第一個英文字母輸入錯誤，發票根本沒登錄進去。

原PO昨在Threads發文表示，掃了一年的LINE Pay，現在才發現電子發票輸入錯誤，第一個英文字母P打成Q，「難怪我這一年都沒有中過獎」，他也提醒大家打開手機檢查一下，「因為LINE Pay沒有防呆機制，而我就是那個呆瓜。」

貼文曝光引發討論，許多網友表示，發票存載具很方便，不過偶爾也要檢查電子發票有沒有登錄進去，「你都沒在檢查嗎？消費後發票最快當天、最慢2天就會進系統了」、「沒事也會看自己的消費總金額，而且一開始就要確認有成功登錄。」

不少人好奇，輸入時明明有複製的選項，「不是都直接按複製嗎，你怎麼手打？」還有網友笑說，「發票都掃給別人了嗎」、「不知道有沒有人收到你的發票」、「跟你差一碼的用戶感謝你」。

LINE官方說明，於LINE Pay設定手機條碼載具前，務必先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬的手機條碼載具，並於LINE Pay主頁輸入；LINE特別提醒，系統會自動帶入「／」，輸入手機條碼載具時，不要使用手機自動填入功能，可能導致無法點選「儲存」。

