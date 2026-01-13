載具多1設定「突收多則中獎通知」 財政部教自動入帳5步驟

一名網友日前在社群平台分享，完成「跨境電商電子郵件載具歸戶」後，突然收到多則發票中獎通知，引起大量討論，財政部昨指出，若未完成載具歸戶，可能會錯過中獎機會，民眾只要透過App或網頁，依序新增載具、輸入電子信箱及驗證，即可完成歸戶，也建議啟動「中獎自動匯款」功能，獎金將在開放領獎首日自動入帳。

財政部昨（12）日於臉書發文指出，跨境電商電子郵件載具是民眾常忽略的中獎管道，若曾訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium，或透過App Store、Google Play購買應用程式，或在Agoda、Airbnb、Meta等平台消費，就會收到由跨境電商開立的雲端發票，但必須完成載具歸戶，才能知道自己是否中獎。

財政部提供完成歸戶的4個步驟，使用統一發票兌獎App，依序點選「載具歸戶」、「新增載具」，或透過網頁版登入財政部電子發票整合服務平台；可選擇「歸戶設定」、「＋其他載具歸戶」；接著選擇「跨境電商電子郵件載具」，輸入交易時留存的電子信箱，取得一次性密碼；再回到該信箱收取驗證信，並在App或平台輸入密碼完成歸戶。

財政部表示，若在多個跨境電商使用相同電子信箱消費，只需設定一次，完成後可在App或平台查看每一筆消費，系統會自動對獎並通知中獎；也建議同步前往電子發票整合服務平台的領獎設定頁面，啟動「中獎自動匯款」功能，獎金將在開放領獎首日自動入帳。

