載具帶回家 教育部BYOD&THSD計畫助學生自主學習

藉由課間教師引導、學生自學、組內共學等方式，建立良好的數位學習習慣

學生利用載具將學習延伸至校外，讓數位學習突破空間限制

學生搭配數位學習載具自行複習作業，培養自主學習能力

科技深度融入教育現場，平板與數位學習平臺已不再只是課堂輔助工具，而是學生日常學習不可或缺。教育部自111年起推動「BYOD & THSD計畫」—「自帶載具到校學習（Bring Your Own Device）」與「攜帶公用載具回家學習（Take Home Student Device）」方案，成功將學習延伸至課後，落實「學習不打烊」的教育理念。

教育部資訊及科技教育司科長鄧慧穎表示，「自帶載具到校學習」與「攜帶公用載具回家學習」方案，計畫3年多來，已成功建立「學校引導—家庭延伸—科技輔助」的自主學習循環，學生在校學會使用數位平臺，回家後持續練習與探索，家長也能掌握學習進度，促進親師協力，養成主動探索與持續成長的學習態度。未來，教育部將結合AI技術，推動學習診斷與個人化學習路徑分析，打造智慧教育升級，讓每位學生依自身速度與興趣成長，邁向「數位學習新時代」。

教育部指出，分析109年至113年「教育部因材網」平臺使用數據顯示，參與學習扶助的一至八年級學生中，使用因材網輔助學習者在科技化評量於數學、英語與國語測驗的通過率，都顯著高於未使用者，且3個月內累積使用超過4小時的學生，通過率則更高。善用數位工具能讓學生隨時登入平臺，觀看教材、進行練習並即時檢視成績，學習不再只是「補課」而是「自學」，充分運用數位學習平臺輔助學習，更能有效促進個別化學習與學科理解能力。

進一步分析114年1月至5月資料顯示，學生課後使用因材網的時間普遍高於校內使用時間，參與THSD方案的學生於此期間平均課後學習累計時數達3.5小時，遠高於未參與者的1.5小時；其中課後使用累計超過4小時的比例，THSD方案學生達24%，未參與者僅10%，顯示在教師引導下，THSD方案有效提升學生的使用意願與課後自學時間，課後時段學生線上學習活動尤其活躍，成為高效的「第二教室」。

教育部表示，從THSD相關計畫學習成效學力觀察，自112學年度下學期起，約6成THSD方案班級學習成效有顯著進步，透過單元診斷測驗進行前後測的THSD計畫班級更連續3個學期均有近7成班級達顯著提升。這不僅反映數位學習工具對學習能力的助益，更證明「帶載具回家學習」結合教師引導，能形塑穩定的自主學習模式，為學生創造跨場域、不中斷的學習環境。