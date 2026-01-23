載具歸戶很重要！尋找花50元在Google Play訂閱的你 中了發票1000萬快來領

去年9-10月統一發票仍有2張千萬獎未領。廖瑞祥攝



去年11-12月期統一發票將在周日（1/25）開獎，據財政部統計，去年9-10月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，4張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是Google Play 訂閱費50元，以及花153元在中壢阿潭ㄟ店專業生鮮市場買菜。

Google為跨境電商，Google Play 訂閱費若沒有完成載具歸戶就會錯過中獎訊息。該中獎人應是忽略了「跨境電商發票歸戶」的設定，才漏接了中獎訊息。

據財政部中獎清冊，「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」開立發票營業人是「禾菘企業社；據了解，中獎人是花了153元買地瓜葉、炸物、白蛋、豆干、蒜末等生鮮食品，就中了千萬元特別獎。

200萬元特獎也有4張未兌領，其中包括在蘋果App Store下載應用程式的165元；街口支付手續費90元；桃園市桃園區慈文路POYA Beauty寶雅消費1,117元；在屏東縣潮州鎮的寶昌餅店消費120元。

財政部賦稅署表示，去年9-10月期統一發票中獎號碼已於11月25日下午開出；特別獎（新台幣1000萬元）25834483；特獎（200萬元）46587380；頭獎（20萬元）3組分別為41016094、98081574、07309261。

排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎之中獎發票為11張，特獎為18張。

截至今天，仍有2張千萬元特別獎、4張200萬元特獎未兌領，可領獎期間至今年3月5日，迄今仍有1個多月，中獎人請把握時間兌領。

今年9-10月期統一發票開獎。太報製圖

