載具設定多「1動作」增加發票中獎機率 網測試嗨翻：多中2500元

電子發票普及後，除了常見的手機條碼，善用各種載具還能幫自己加薪。有網友大方分享，透過新增跨境電商電子郵件載具，成功幫自己多賺了700元。這項實用技巧曝光後，吸引大批網友效法，甚至有人驚喜發現自己中了幾千元，直呼原PO簡直是財神爺轉世。

載具歸戶功能如何使用?

這名網友在Threads發文提醒，App Store、Spotify及iCloud等消費發票預設不會自動對獎，用戶需登入財政部統一發票對獎App，在載具歸戶功能中選擇跨境電商電子郵件，並輸入Apple帳號Email，發票才會同步對獎自動入帳，原PO也大方曬出戰績，靠這招輕鬆入帳700元。

網友設定後紛紛中獎

這篇文章讓不少人直呼獲益良多，留言區湧入大票中獎回報，「謝謝讓我看到這篇文，中1500元」「謝謝你讓我看到這篇文」「感覺錯失好幾億，還好有刷到你！太感謝了」「感謝您拯救我差點錯過的200元」「好人一生平安，多了500元」，甚至有人因為看到太晚，發現發票已經過期而追悔莫及，「感謝！多了2500元，但有一張500元過期」。

信用卡也能歸戶

然而，並非每個人都能如願當上幸運兒。部分網友苦笑表示，歸戶後只看到一長串消費紀錄，「謝謝您讓我知道我花了更多錢，結果一樣沒中任何一張」，不少人希望落空反而受傷更深，哀怨表示：「悲劇的是，發現有在載具裡面...都沒中獎」「滿心期待去歸戶，原來已經加了」；也有熱心網友補充，除了電子郵件，常用的信用卡號也能一併歸戶。

