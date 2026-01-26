載具都刷LINE Pay沒中過獎！他1年後驚見「1步驟錯誤」崩潰：沒防呆機制

有網友發現自己載具輸入錯誤長達一年。（圖／LINEPay提供）

統一發票114年11、12月期最後一期中獎號碼25日開出，不少民眾開始檢查自己的發票是否幸運中獎。不過，一名經常使用LINE Pay付款並搭配電子發票載具的網友卻發現，自己整整一年都沒有中過任何獎項，年末回頭檢查設定後，才驚覺原來是載具輸入時出現錯誤，導致中獎機會全數錯失。

該名網友25日在社群平台Threads發文分享自身經驗，表示自己長期使用LINE Pay掃描電子發票載具，卻始終與獎金無緣，直到最近檢查資料時才發現，原來在輸入載具編碼時，英文字母「P」誤打成「Q」，導致系統無法正確對應發票資料。他也自嘲表示，難怪一年來從未中獎，「請大家好好檢查一下，因為Line Pay完全沒防呆，而我就是那個呆瓜」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人留言調侃「坐等那張Q開頭的發票出現」、「可以複製貼上，為何要手key」、「卡位等載具主人」、「看到這篇趕快跑去檢查……抖了一下」。對此，原PO也幽默回應，希望有一天能看到那張錯誤編碼的發票是否真的中獎，直言「拜託本人現身」。

事實上，LINE官方早已在教學中提醒，設定LINE Pay電子發票手機條碼載具前，須先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬手機條碼，並手動輸入至LINE Pay系統中，避免使用手機的自動填入功能，以免造成資料錯誤或無法儲存。

官方建議設定流程為，先於LINE Pay主頁點選「我的條碼」，再進入「電子發票」選項，輸入手機條碼載具中「／」後方的7碼數字，最後確認並點選儲存，以確保發票資料能正確登錄並參與對獎。

