載具「多1設定」中獎發票變多了！財政部教4步驟搞定 還能自動入帳

財政部表示，許多民眾常常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」，往往就是小確幸躲藏的地方。（示意圖／黃耀徵攝）

近日有網友透過社群平台Threads發文分享，在App Store消費後，發票不會自動對獎，但只要簡單幾步驟完成歸戶，就可能多中獎金。消息一出吸引大量網友跟進實測，不少人成功領到錢。對此，財政部表示，許多民眾常常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」，往往就是小確幸躲藏的地方，只要簡單4步驟就能完成設定。

財政部在臉書指出，最近Threads熱門話題，有網友驚覺完成「1件事」後，多了好幾張中獎發票，其實大家常常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」，就是小確幸躲藏的地方。如果有訂閱 Netflix、Spotify、YouTubePremium等，或是在App Store、GooglePlay購買APP，以及在Agoda、Airbnb、Meta等平台消費過，這些「跨境電商」都會開立雲端發票。

財政部提醒，民眾必須做好「載具歸戶」，才能知道發票是否有中獎，可透過以下4步驟完成：

1、使用財政部統一發票兌獎APP＞點選【載具歸戶】＞點選【新增載具】；或登入財政部電子發票整合服務平台＞點選【歸戶設定】＞點選【＋其他載具歸戶】

2、載具類別選擇【跨境電商電子郵件載具】

3、輸入【與跨境電商交易時留存的電子信箱】，發送一次性密碼，再前往信箱收信，最後在APP／網頁上輸入該密碼，歸戶就完成。

財政部說明，如果在多個跨境電商消費，都是使用同一個電子信箱，只要歸戶一次就好！從此，每一筆消費發票都能透過APP或平台查看，也會自動對獎、中獎主動通知。另建議在開獎前登入財政部電子發票整合服務平台，並於領獎設定頁面啟用中獎自動匯款，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳。

