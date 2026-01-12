載具「多1設定」炸好幾張中獎發票！教學步驟一次看
生活中心／李紹宏報導
近期社群平台Threads上有網友分享，完成跨境電商電子郵件載具的歸戶後，才發現名下多出好幾張中獎發票。對此，財政部12日晚間也在官方粉專發文，提醒大家記得完成載具歸戶，避免錯過中獎發票通知。
財政部指出，若曾訂閱 Netflix、Spotify、YouTube Premium，或透過 App Store、Google Play 購買App，以及在 Agoda、Airbnb、Meta 等跨境電商平台消費，相關業者皆會開立雲端發票，並以電子郵件作為載具。
不過，若未將「跨境電商電子郵件載具」歸戶至個人發票系統，即使發票中獎，也可能無法即時得知。
財政部也說明載具歸戶的步驟，民眾可透過「統一發票兌獎 APP」或財政部電子發票整合服務平台，新增載具並選擇「跨境電商電子郵件載具」，輸入交易時留存的電子信箱，取得一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。
財政部提醒，若在多個跨境電商平台消費時使用相同電子信箱，只需歸戶一次，之後每筆消費發票都可透過APP或平台查詢，系統也會自動對獎並主動通知中獎資訊。
此外，財政部也建議民眾可一併啟用「中獎自動匯款」功能，於開獎前登入財政部電子發票整合服務平台設定後，若發票中獎，獎金將於領獎首日自動匯入指定帳戶，如遇例假日則順延至下一個營業日入帳。
更多三立新聞網報導
打壓台灣的惡果！南非鮮蘋果輸台數量歸零 「這國」蟬聯進口冠軍
2026家電補助來了！「4大電器」申請流程、資格一次看：最高領12000
「這企業」唱反調？喊委內瑞拉不值得投資 川普氣瘋喊：封殺！
把握回暖！氣象粉專估「這一天」新冷空氣南下 2地區恐轉濕冷
其他人也在看
宋仲基逛台北爽嗑這包零食 「香菜控」蔡英文比讚轉發：歡迎來台灣
韓星宋仲基日前來台參加金唱片頒獎典禮，並擔任壓軸頒獎人，他今天（1/12）貼出自己悠遊台北街頭的畫面，拿著一包香菜口味的零食露出滿足的微笑；身為「香菜控」的前總統蔡英文也轉發，歡迎這位同好巨星來到台灣。太報 ・ 1 小時前 ・ 16
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 56
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 92
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 23
影》鳥屎帶來好運？ 謝淑薇組合延續奪冠氣勢 阿德雷得晉8
寶島網球名將謝淑薇2026賽季以和雙打搭檔、拉脫維亞女將奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女雙奪冠強勢展開，兩人隨後轉戰澳洲另一城市阿德雷得，在這項同樣是WTA 500等級的賽事，於女雙賽事首輪16強賽6比4、6比3擊退日本加藤未唯、匈牙利史托勒（Fanny Stollar），前進8強。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 22
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 20
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 12 小時前 ・ 1063
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 13 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 27
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 13 小時前 ・ 269
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 134
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 35
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 2