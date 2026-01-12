載具「多1設定」炸好幾張中獎發票！教學步驟一次看

生活中心／李紹宏報導

近期社群平台Threads上有網友分享，完成跨境電商電子郵件載具的歸戶後，才發現名下多出好幾張中獎發票。對此，財政部12日晚間也在官方粉專發文，提醒大家記得完成載具歸戶，避免錯過中獎發票通知。

財政部提醒，民眾記得完成載具歸戶，避免錯過中獎發票通知。（示意圖／資料照）

財政部指出，若曾訂閱 Netflix、Spotify、YouTube Premium，或透過 App Store、Google Play 購買App，以及在 Agoda、Airbnb、Meta 等跨境電商平台消費，相關業者皆會開立雲端發票，並以電子郵件作為載具。

廣告 廣告

不過，若未將「跨境電商電子郵件載具」歸戶至個人發票系統，即使發票中獎，也可能無法即時得知。

財政部也說明載具歸戶的步驟，民眾可透過「統一發票兌獎 APP」或財政部電子發票整合服務平台，新增載具並選擇「跨境電商電子郵件載具」，輸入交易時留存的電子信箱，取得一次性密碼並完成驗證，即可完成歸戶。

財政部提醒，若在多個跨境電商平台消費時使用相同電子信箱，只需歸戶一次，之後每筆消費發票都可透過APP或平台查詢，系統也會自動對獎並主動通知中獎資訊。

此外，財政部也建議民眾可一併啟用「中獎自動匯款」功能，於開獎前登入財政部電子發票整合服務平台設定後，若發票中獎，獎金將於領獎首日自動匯入指定帳戶，如遇例假日則順延至下一個營業日入帳。

更多三立新聞網報導

打壓台灣的惡果！南非鮮蘋果輸台數量歸零 「這國」蟬聯進口冠軍

2026家電補助來了！「4大電器」申請流程、資格一次看：最高領12000

「這企業」唱反調？喊委內瑞拉不值得投資 川普氣瘋喊：封殺！

把握回暖！氣象粉專估「這一天」新冷空氣南下 2地區恐轉濕冷

