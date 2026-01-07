載具PO網「1天被刷幾百萬」 他驚：國稅局會查嗎？

為了增加發票中獎機會，一名男網友在社群平台公開自己的載具條碼，讓所有人消費時都能刷他的載具。沒想到短短一天內，帳面上累積了數百萬元的消費金額，讓他驚覺事態嚴重，擔心遭國稅局盯上查稅。

統一發票載具。（示意圖／中天新聞）

一名男網友日前在Threads社群平台上，貼出個人載具條碼，並發文表示「寶寶你中午吃什麼？載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，原本只是想累積更多發票提高中獎機率。貼文發出後，確實吸引不少網友響應，紛紛在消費時使用他的載具。

然而隔天，原PO心急在平台上詢問「如果載具被刷幾百萬，國稅局會來查我嗎？情況好像有點失控了」，顯示短時間內累積的消費金額已超出預期。貼文引發熱烈討論，有網友留言「意識到嚴重性，但卻沒有要刪載具那篇」、「我知道洗發票會被國稅局關注」；也有人貼出自己的載具條碼回應「沒事的別怕，我幫你分擔」。

對於載具異常交易是否會被查稅，有民眾提醒，若載具出現不合常規的交易量或交易模式，確實可能引起國稅局關注；更有人透露「通常國稅局找上門，可能會連家族成員一起查，最大的影響是這個」。

事實上，根據財政部公告，統一發票若符合特定條件將不予給獎，包括消費金額為零元、已被註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校及營業人等；此外，不合常規的交易或付款方式、取得大量且金額微小發票也不予給獎。財政部表示，為避免民眾以不當手法洗發票，國稅局會就個案事實查明，認定是否不予給獎。

