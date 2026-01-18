娛樂中心／綜合報導

啦啦隊女神李多慧，來台發展四年，人氣居高不下，前幾天在台中搭計程車，司機竟然是大粉絲，不斷開心大喊我載到李多慧了，還興奮地跟家人打電話報喜，李多慧也很親民，跟司機女兒用視訊聊天，最後還悄悄地給司機兩千元小費，暖心互動讓網友大讚。

計程車司機：「我載到李多慧了！，哈哈哈。」

計程車司機激動到不行，因為女神降臨，竟然載到啦啦隊員李多慧，興奮地馬上打電話，跟家人炫耀。





載到李多慧啦! 運將嗨call女兒炫耀 女神暖掏2千元小費

李多慧搭計程車被認出，司機狂向家人炫耀。（圖／截自82dahyeda IG）

計程車司機vs.女兒vs.李多慧：「真的啦，不然妳跟李多慧講話啊，真的李多慧啊，我在上班，真的耶真的啊，有沒有跟她打招呼，上班，上班加油，好漂亮喔。」

大女兒講完還有小女兒，讓李多慧笑到不行，甚至加入視訊打招呼，抵達目的地後，司機大哥出現少女般的跳躍，開心跟女神合照，李多慧則悄悄拿出兩千元當小費。





計程車司機vs.李多慧：「喔喔不用不用不用謝謝，女兒一起吃甜的那些，好好謝謝好漂亮喔。」





影片PO上網後，司機女兒也留言告白，說謝謝你願意視訊，全家都愛看你跳舞。李多慧與紛絲的暖心互動影片，獲得熱烈回響，顯然日前脫口秀嘲諷她說話口音的風波，並沒有撼動粉絲的想法，李多慧出席活動時，也高EQ回應。

啦啦隊員李多慧：「大家多多關心，很感謝，因為我韓文的時候，比較聲音低，但是中文的時候，我是外國人，所以變成太高的感覺，我要台灣人的感覺，所以我一直一直練習，台灣人的感覺。」

來台四年，李多慧不斷努力融入台灣，也難怪粉絲力挺。









