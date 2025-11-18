34歲古姓女清潔隊員在上班途中遭遇嚴重車禍不幸喪生，這位來自台東布農族的女性，在台中豐原清潔隊工作已有8年，以認真負責著稱。事發當日清晨6點，她騎車載著37歲女性友人前往工作地點，卻在「松竹路一段路口」被轉彎貨車捲入輪下當場身亡，目擊民眾表示：「事故發生在下坡路段，因為慣性作用，人會往前衝，女騎士就跌到車前。」女騎士的叔叔認為：「姪女是直行車輛，可能是大貨車未禮讓直行車才導致這起悲劇。」這起悲劇讓家屬悲痛不已，清潔隊也將協助處理後事！

載友上班途中被捲入貨車輪下！34歲女清潔隊員重傷身亡。(圖／TVBS)

34歲古姓女清潔隊員在上班途中遭遇嚴重車禍不幸喪生。這位來自台東布農族的女性，在台中豐原清潔隊工作已有8年，以認真負責著稱。事發當日清晨6點，她騎車載著37歲女性友人前往工作地點，卻在松竹路一段路口被轉彎貨車捲入輪下當場身亡。這起悲劇讓家屬悲痛不已，清潔隊也將協助處理後事。

事故發生在下坡路段，女騎士是直行車輛，可能是未禮讓直行車才導致這起悲劇。(圖／TVBS)

古姓女騎士在事故發生時正載著與她同住在太平的女性友人一起上班。根據目擊民眾表示，事故發生在下坡路段，因為慣性作用，人會往前衝，女騎士就跌到車前。女騎士的叔叔認為，姪女是直行車輛，可能是大貨車未禮讓直行車才導致這起悲劇。

不幸罹難的女騎士來自台東布農族部落，事發當時是載朋友一起上班途中遇難。(圖／TVBS)

這位不幸罹難的女騎士來自台東布農族部落，在家中四姐弟中排行老二。她的哥哥透露，除了在馬祖當兵的弟弟外，其中三人都離開家鄉到台中定居打拼，而父母則留在台東。女騎士的叔叔傷心地表示，姪女平常都很乖，正常上下班，事發當天是載女友去上班途中遇難。

古姓騎士是通過考試進入清潔隊工作的，至今已有8年資歷。(圖／TVBS)

豐原清潔隊長表示，古姓騎士是通過考試進入清潔隊工作的，至今已有8年資歷。她平常負責沿街清運垃圾，工作態度認真負責，雖然上班時間是早上8點，但她總是提前抵達。清潔隊長接獲事故消息後，立即趕到現場協助處理相關事宜。

女騎士的遺體已被送往台中殯儀館，將由檢方相驗釐清事故原因。(圖／TVBS)

目前，女騎士的遺體已被送往台中殯儀館，將由檢方進一步相驗釐清事故原因。這起意外不僅讓一個辛勤工作的生命驟然結束，也為其家人帶來無盡的悲痛。

