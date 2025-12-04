載垃圾「繞路」！桃園2清潔隊員幫「做1事」2年收20萬…判刑還要坐牢

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市環保局中壢、楊梅區兩名焦姓、劉姓清潔隊員，被指控利用收運垃圾之便，違法收取無廢棄物處理許可的宋姓業者廢棄物，並收受賄賂。桃園地院近日宣判，焦、劉兩人均因違背職務收受賄賂遭判刑，宋姓業者則因行賄與非法處理廢棄物遭判緩刑，全案仍可上訴。

調查指出，49歲焦姓、46歲劉姓隊員自2019年起，以清潔隊員兼駕駛身分負責收運垃圾，卻在期間協助54歲、無合法證照的宋姓業者處理廢棄物。2020年9月至2021年2月間，宋姓業者多次通知劉姓隊員有清運需求，兩人便駕駛垃圾車於楊梅高平路附近空地短暫停留，將業者廢棄物載往中壢焚化廠焚燒。

事後，宋姓業者指示不知情的王姓男子分33次匯款至指定帳戶，共約15萬9600元，供劉姓隊員收受，劉再從帳戶領現分批交付3萬3000元給焦姓隊員作為報酬。

2021年3月起，焦姓隊員調至中壢中隊，但違法模式持續。2021年7月間，宋姓業者再度透過劉姓隊員聯繫焦姓隊員，三人約定在非指定路線的時間、地點清運廢棄物，再由焦姓隊員將廢棄物載至中壢普忠路附近空地，再運至焚化廠處理。

桃園地檢依貪污治罪條例將兩名隊員起訴，宋姓業者則因交付賄賂及違反廢棄物清理法併案起訴。庭審中三名被告均坦承犯行，焦、劉兩人並自首及繳回不法所得。法官審酌三人態度良好，依法予以減刑，但仍指摘兩名公務員藉職務便利收賄，嚴重損害政府公信；宋姓業者則為牟利行賄並非法傾倒廢棄物，破壞環境。

最終，焦姓隊員因兩罪被判應執行2年10月徒刑，褫奪公權2年；劉姓隊員3罪併執行3年徒刑，褫奪公權2年；宋姓業者則因三罪判刑1年4月，緩刑4年，緩刑期間需接受保護管束，2年內向公庫支付5萬元，並提供120小時公益勞務，另褫奪公權1年。

