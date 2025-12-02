載女友夜遊釀憾事！22歲男過彎撞護欄 魂斷北海岸
新北市萬里今天（2日）凌晨傳出死亡車禍，一名李姓男子騎車載著游姓女友夜遊，行經台2線北部濱海公路52公里處時，疑因過彎車速過快，不慎打滑撞上路邊護欄後，逆向停在外側車道上，消防人員獲報派員趕到現場，發現李男已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，至於李姓女友則是腿部挫傷，並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。
據了解，這起車禍發生在今天（2日）凌晨2時許，22歲李姓男子騎乘機車載著19歲游姓女友夜遊，沿著台2線北部濱海公路，由基隆往金山方向行駛，行經萬里區52公里處時，卻疑因過彎車速過快不慎打滑，自撞路邊護欄後，逆向停在外側車道。
新北市消防局獲報到場，發現李男已無生命跡象，送往醫院搶救後，仍於凌晨4時許宣告不治，至於李女則是腿部擦挫傷，送醫後並無生命危險，經抽血確認並無酒駕，確切車禍事故原因仍待轄區金山分局警方進一步釐清。
