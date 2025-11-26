載女友屍逛大街／狠殺女友向電視台自白投案 陳進興妻舅載屍6小時實錄

張志輝（左）載著女友的屍體到處繞行、接受採訪，周旋6個多小時才自首。（東森新聞提供）

21年前，白曉燕命案主謀陳進興的妻舅張志輝，懷疑女友移情別戀，竟勒斃對方，開車載屍體亂繞，並仿效姊夫打電話給電視台，要求記者採訪後才願意自首，但就在快到刑事警察局時，張卻反悔，雙方僵持2小時，最後記者告知張，看到死者魂魄出竅，並以「遺體被頻繁移動，魂魄會劇烈痛苦」的民間說法勸張放棄抵抗，張才結束周旋，前往刑事局做筆錄，接受法律制裁。

張志輝（右）載著女友屍體受訪，記者（左）看到死者魂魄向他鞠躬。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

2004年10月27日晚間8點，一通神祕電話打進某電視台新聞部，來電男子自稱張志輝，以平穩的語氣表示自己殺了「情敵」，想接受採訪，約記者在桃園中壢會合，並表示結束之後，就會向警方自首。

記者抵達現場，便看到身穿紅色襯衫的張志輝站在一輛黑色轎車旁抽菸，招手示意記者下車，記者於是走到張的身旁，並且問他：「人在哪裡？」張指向駕駛座後方，然後告訴記者：「在車上，是我女朋友。」張解釋，在電話裡故意說自己殺死「情敵」，是因為不想透露太多，接著打開後座車門，讓記者確認。

邱女（圖）與張志輝交往3年，不幸遭張勒斃身亡。（翻攝畫面）

門一開，記者就看到一名穿紅色運動服、戴口罩的女子，全身僵硬，頭部歪向車內，一動也不動，車內還飄散出一股異味。接著張志輝告訴記者，他深愛女朋友，因為懷疑女友移情別戀，才勒死對方，並且強調：「我得不到的，別人也別想得到！」記者為了安撫張的情緒，只好不斷附和，沒想到這時記者突然全身起了雞皮疙瘩，還覺得有人正盯著自己看。

凌晨12點左右，張志輝同意動身前往刑事局，他開著載有屍體的轎車，在二輛採訪車「前後包夾」的狀況下，往台北移動，但就在即將抵達刑事局、行經捷運國父紀念館站時，張卻突然加速，超車至採訪車前，情緒不穩地要求記者確認局長侯友宜在不在局裡面？接著就把車停在路邊。

因為怕張志輝反悔，記者趕緊請他下車，並且買了啤酒給他喝，試圖穩定他的情緒，過程中，張不斷強調自己非常愛女友，拒絕前往刑事局，雙方就這樣在路邊僵持了將近二小時。

殺死女友後，張志輝將屍體背上黑色轎車。（翻攝畫面）

後來，記者突然震驚地告訴張，剛看到一個透明的女性形體，從張志輝的車後座起身、穿出車門向他鞠躬，並說：「你自稱很愛她，卻從桃園載著她的屍體到台北，讓她一路受苦！」記者說依民間習俗，人剛過世時，還不清楚自己已死，若遺體被頻繁移動，魂魄會感到劇烈痛苦，張聽完之後，終於同意前往刑事局。

2004年10月27日、案發當天，是張志輝與女友交往3週年紀念日，當天下午，張獨自前往女友的住處，但他沒按門鈴，而是翻越圍牆，從窗戶潛入室內，當時邱女一個人在臥室睡覺，由於她有裸睡的習慣，張進房看到後色心大起，於是上床求歡，邱被吵醒後拒絕，並起身反抗，雙方爆發爭執，張拿起毛巾繞在對方頸部，施力勒緊，邱逐漸失去意識，倒臥床上。

犯案後，張志輝沒有報警，也沒叫救護車，在屋內停留一段時間，確認邱女已經死亡之後，便替邱穿上紅色運動服、套上口罩，再將屍體搬上邱的黑色轎車後座，之後開車在楊梅、中壢一帶繞行，最後決定仿效當年犯下白曉燕命案的姊夫陳進興，打電話給電視台，展開後續的周旋過程。

