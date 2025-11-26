載女友屍逛大街1／「我得不到別人也別想」 他勒死女友布疑陣戲耍記者刑事局

殺死女友後，張志輝將屍體背上黑色轎車。（翻攝畫面）

2004年10月27日晚間8點，一通神祕電話打進某電視台新聞部，來電男子自稱張志輝，以平穩的語氣表示自己殺了「情敵」，想接受採訪，約記者在桃園中壢會合，並表示結束之後，就會向警方自首。

接電話的社會組記者採訪過白曉燕命案，知道男子也曾捲入此案，還是主謀陳進興的妻舅，所以不敢大意，立刻回報主管，並緊急與值班攝影記者驅車趕往中壢，為了安全，記者也與桃園警方聯繫，說明狀況，準備與張志輝碰面。

張志輝殺害女友後自首，最終獲判無期徒刑。（東森新聞提供）

晚間9點多，採訪車抵達中壢觀光夜市附近、張志輝指定的地點等候，桃園警方也派出4名刑警駕駛偵防車，埋伏在周邊待命。部署完成之後，記者致電張志輝，但他沒有出現，還加碼要求現場要有SNG轉播車，但不架設天線、也不做現場連線，記者聯繫主管後，電視台隨即調度SNG車前往現場待命。

廣告 廣告

不過，SNG車抵達後，張志輝還是不肯出面，他告訴記者：「你們車子前後都有警察，我在中壢的酒店上班，知道警察的車牌號碼。」說完之後，張要求更換碰面地點，連續換了3個地點之後，確認附近已經沒有警察，張才在晚間11點多，要求採訪車在內壢一處偏僻空地停下。

邱女（圖）與張志輝交往3年，不幸遭張勒斃身亡。（翻攝畫面）

記者抵達現場，便看到身穿紅色襯衫的張志輝站在一輛黑色轎車旁抽菸，招手示意記者下車，記者於是走到張的身旁，並且問他：「人在哪裡？」張指向駕駛座後方，然後告訴記者：「在車上，是我女朋友。」張解釋，在電話裡故意說自己殺死「情敵」，是因為不想透露太多，接著打開後座車門，讓記者確認。

門一開，記者就看到一名穿紅色運動服、戴口罩的女子，全身僵硬，頭部歪向車內，一動也不動，車內還飄散出一股異味。接著張志輝告訴記者，他深愛女朋友，因為懷疑女友移情別戀，才勒死對方，並且強調：「我得不到的，別人也別想得到！」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

載女友屍逛大街2／死後一路顛簸不瞑目 受害女魂魄出竅逆轉結局

載女友屍逛大街3／犯下殺人案學陳進興操弄媒體 張志輝是否自首吵翻天