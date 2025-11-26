載女友屍逛大街2／死後一路顛簸不瞑目 受害女魂魄出竅逆轉結局

張志輝（右）載著女友屍體受訪，記者（左）看到死者魂魄向他鞠躬。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

記者為了安撫張的情緒，只好不斷附和，沒想到這時記者突然全身起了雞皮疙瘩，還覺得有人正盯著自己看。

剛好，張志輝的手機響起，他走到一旁接聽電話、暫停採訪，記者順勢向車內一看，赫然發現原本頭朝車內的女子，竟轉為面朝車外，而且姿態詭異，讓他毛骨悚然，於是趕緊在心裡默念：「我不是真的認同張志輝，我一定會想辦法讓他接受法律的制裁，讓妳瞑目！」

說來也巧，講完電話的張志輝向記者表示願意自首，但只願意找時任刑事警察局長的侯友宜，記者立刻透過主管聯繫刑事局，值班人員依程序聯絡值班的偵九隊，並表示會把狀況轉知侯局長。同一時間，刑事局也通知轄區桃園楊梅分局接手，準備逮捕嫌犯。

凌晨12點左右，張志輝同意動身前往刑事局，他開著載有屍體的轎車，在二輛採訪車「前後包夾」的狀況下，往台北移動，但就在即將抵達刑事局、行經捷運國父紀念館站時，張卻突然加速，超車至採訪車前，情緒不穩地要求記者確認侯友宜在不在局裡面？接著就把車停在路邊。

張志輝幫死者穿上紅色運動服，並將屍體放進車輛後座。（東森新聞提供）

因為怕張志輝反悔，記者趕緊請他下車，並且買了啤酒給他喝，試圖穩定他的情緒，過程中，張不斷強調自己非常愛女友，拒絕前往刑事局，雙方就這樣在路邊僵持了將近二小時。

後來，記者突然震驚地告訴張，剛看到一個透明的女性形體，從張志輝的車後座起身、穿出車門向他鞠躬，並說：「你自稱很愛她，卻從桃園載著她的屍體到台北，讓她一路受苦！」記者說依民間習俗，人剛過世時，還不清楚自己已死，若遺體被頻繁移動，魂魄會感到劇烈痛苦，張聽完之後，終於同意前往刑事局。

隔天凌晨2點半，張志輝開車抵達刑事局中庭，下車後，他打開後車門、親吻女友額頭，最後走進刑事局接受偵訊，結束六個多小時的周旋。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

