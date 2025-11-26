載女友屍逛大街3／犯下殺人案學陳進興操弄媒體 張志輝是否自首吵翻天

張志輝（中）是白曉燕案主謀陳進興的妻舅，一度捲入白案，但最終獲判無罪。（東森新聞提供）

警方調查，張志輝2001年透過在酒店上班的姊姊牽線，認識在同店上班的邱女，二人交往後一度同居。張白天在姊姊開的小吃店幫忙，晚上則在酒店當少爺，因為張收入不穩，加上有酒客追求邱女，張與女友開始出現摩擦，最後女友搬離二人的同居處，與同事一起住在桃園楊梅的租屋處。

2004年10月27日、案發當天，是張志輝與女友交往3週年紀念日，當天下午，張獨自前往女友的住處，但他沒按門鈴，而是翻越圍牆，從窗戶潛入室內，當時邱女一個人在臥室睡覺，由於她有裸睡的習慣，張進房看到後色心大起，於是上床求歡，邱被吵醒後拒絕，並起身反抗，雙方爆發爭執，張拿起毛巾繞在對方頸部，施力勒緊，邱逐漸失去意識，倒臥床上。

犯案後，張志輝沒有報警，也沒叫救護車，在屋內停留一段時間，確認邱女已經死亡之後，便替邱穿上紅色運動服、套上口罩，再將屍體搬上邱的黑色轎車後座，之後開車在楊梅、中壢一帶繞行，最後決定仿效當年犯下白曉燕命案的姊夫陳進興，打電話給電視台，展開後續的周旋過程。

張志輝姊姊張素貞（圖）聽到弟弟在白曉燕案一審獲有罪，當庭痛哭。（東森新聞提供）

由於罪證確鑿，檢方很快依殺人罪將張志輝起訴，並且向法院求處死刑，檢方主張，張犯案後載著屍體到處繞，又與媒體長時間接觸，等到案情曝光、警方知道人車位置後，才進入刑事局，所以不應該視為自首，最多只算投案。

不過，一審法院審理後認為，張志輝在司法機關未掌握具體犯案資料前，主動聯絡電視台，表明自己殺了人，並在警方安排下，到刑事局接受偵訊，可認定為自首，給予減刑，將他判處無期徒刑，但二審法院認為，張犯案後藉由媒體曝光，再搭配警方介入，不符自首本義，判他死刑。全案歷經多次上訴，最高法院最後認定張符合自首要件，判他無期徒刑定讞，也為此案劃下句點。

