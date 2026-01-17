載女國中生到山區猥褻…喊「不要」沒用！姨媽男友玷汙她超過10分鐘

記者陳弘逸／屏東報導

女國中生被姨媽的男朋友載往偏僻山區強制猥褻。（示意圖／PIXABAY）

屏東女國中生小花（化名）前年回外婆家，當時要去部落雜貨店買東西，由姨媽的男朋友大壯（化名）騎機車載她前往，未料，途中卻把人載到偏僻山區，不過少女表明不要仍強制猥褻長達10多分鐘；事後挨告，大壯都坦承犯行，但未能達成和解，被法院依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處3年4個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，女國中生小花（化名）2024年到外婆家，當時姨媽的男朋友大壯（化名）騎機車載她去部落某雜貨店購買東西，未料，趁機把人載到偏僻的山區，不顧少女明確表達「不要」仍伸狼爪強制猥褻長達10多分鐘。

廣告 廣告

事後大壯挨告，自承跟小花是鄰居，跟她姨媽在一起10年了，知道她仍在讀國中，坦承一切犯行。

法官認為，大壯明知小花未成年，為滿足個人性慾，趁機猥褻；雖坦承犯行，但未能達成和解，審理後，將他依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處3年4個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

已婚噁男趁友「喝斷片」硬上！她醒來褲半脫、下身全空…殘留DNA成鐵證

前妻「昏厥瀕死」不送醫！冷血家暴男先去洗血跡…再把她丟包直到斷氣

台灣大道嚴重事故！車毀零件四散…卡進騎樓5人受傷、2年輕女送醫

國道事故驚傳拖吊出包！事故車突滑落…壓傷高公局工務段人員緊急送醫

